Трамп намерен увеличить ядерный потенциал США

Президент США Дональд Трамп намерен нарастить ядерный арсенал страны, чтобы сделать его «лучшим в мире», а также планирует обсудить тему крылатых ракет с российским лидером Владимиром Путиным, если их встреча состоится, сообщает 24 февраля Reuters.

«Было бы прекрасно — просто мечта, — чтобы ни у одной страны не было ядерного оружия, но если страны намерены его иметь, мы будем лучшими», — сказал Трамп. Он пояснил, что Вашингтон никогда не будет отставать в ядерной мощи от кого бы то ни было.

Коснулся он и нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между США и Россией, который предусматривает, что к 5 февраля 2018 года обе страны должны сократить свои арсеналы до равного уровня. Трамп назвал это соглашение «односторонней сделкой».

«Еще одна плохая сделка, которую заключила наша страна, будь то СНВ, будь то договор с Ираном... Мы начнем заключать хорошие сделки», — пообещал американский лидер.

Также глава государства высказал мнение, что развертывание Россией крылатых ракет наземного базирования нарушает договор 1987 года о сокращении вооружений, важность которого он особо подчеркнул. Трамп добавил, что планирует обсудить этот вопрос с Путиным.

«Если и когда мы встретимся», — уточнил глава Белого дома, заявив, что у него в графике пока нет встречи с президентом России.