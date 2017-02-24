Развратника из «ВКонтакте» нашли в гореловской тюрьме

Полицейские, разыскивающие подозреваемого в развращении школьницы через социальную сеть, обнаружили его в следственном изоляторе №6 в Горелово. Там 21-летний петербуржец ждет суда за аналогичные преступления.

По данным «Фонтанки», предполагаемого педофила нашли 23 февраля — спустя восемь дней после обращения матери пострадавшей девочки в полицию Петродворцового района. Со слов женщины, некто под ником Семенов Сергей вел подозрительную переписку с её 13-летней дочерью еще в декабре прошлого года. Мужчина вынудил школьницу отправить ему свои фотографии в обнаженном виде, а потом шантажировал подростка, угрожая разослать её снимки по Сети.

Теперь в «резюме» 21-летнего Семенова прибавятся обвинения по аналогичным эпизодам 133 и 135 статей Уголовного кодекса – «Понуждение к действиям сексуального характера» и «Развратные действия».