Нерезультативная победа

В четверг "Зенит" как никогда был близок к историческому событию: ни разу российские клубы не отыгрывали разницу в два сухих мяча после поражения на выезде. "Зенит" почти справился. Но гол Теллина на 90-й минуте отправил в 1/8 Лиги Европы "Андерлехт".

Действительно, всего лишь дважды в истории даже не российского – советского футбола наши клубы проходили дальше в еврокубках после подобного сухого проигрыша в гостях: харьковский "Металлист" и минское "Динамо". "Зенит" проигрывал 2-0 на выезде в Кубке УЕФА дважды: в Удине и в Базеле. В обоих ответных матчах "Зенит" выигрывал 1-0. В матче против "Базеля" на "Петровском" на 86 минуте Широков даже подошел к 11-метровой точке, и весь стадион предвкушал экстра-таймы. Но Роман Николаевич пробил в пятку вратарю, и чуда не случилось.

После поражения в Бельгии Луческу пообещал: в ответном матче вы увидите другую команду. Надо сказать, что Луческу свое обещание сдержал. В стартовом составе в День, как шутят на стадионе, защитника, полузащитника и нападающего Луческу сделал по замене в каждой линии, если сравнивать с игрой в Брюсселе. Александр Анюков вышел вместо Бранислава Ивановича справа в обороне, Маурисио в опорной зоне заменил Эрнани, а Данни с капитанской повязкой – Олега Шатова на фланге. Отметим, что Шатов вообще не попал в заявку, по трибунам сразу поползли слухи о конфликте с тренером, но у Олега в день игры МРТ показала проблемы с мышцей. Кстати, спустя 180 минут противостояния с бельгийцами можно сделать вывод, что именно ошибка Ивановича в Брюсселе стоила "Зениту" еврокубков. Неплохо усилились.

Рене Вейлер, главный тренер "Андерлехта", по сравнению с первым матчем сделал лишь одну замену: на фланге вместо Массимо Бруно вышел румын Александру Кипчу. Матч начался одновременно, секунда в секунду, с салютом в честь 23 февраля. На трибунах пошутили: бельгийцы подумали, что в Петербурге всегда так футбол встречают?

"Зениту", для того, чтоб переписать историю, нужно было забивать много и в идеале не пропустить. Как вы понимаете, не пропустить на заказ очень сложно, гол бельгийцев приравнивался к необходимости забивать 4 мяча.

"Зенит" начал игру задорно, Данни, вышедший впервые в стартовом составе с апреля 2016 года, действовал очень остро, при этом португалец отрабатывал в обороне: за время, пока Данни был на поле, правый защитник "Андерлехта" Нахар ни разу не навесил в штрафную Юрия Лодыгина. Это важное обстоятельство с учетом итогового счета.

Данни отлично взаимодействовал с Юрием Жирковым, и первый подход к штрафной Рубена Мартинеса состоялся после стенки в одно касание и прохода Жиркова до лицевой. К слову, группа атаки Данни-Жулиано-Дз юба выглядела очень здорово, в нападении лишь привычно выпадал Александр Кокорин. Именно после того, как Дзюба продавил защитника (и не в последний раз в тот вечер), Жулиано забил первый гол. Перед свистком на перерыв Маурисио пробил со штрафного, и западная часть стадиона радостно вскрикнула: всем показалось, что мяч в воротах, но с востока было видно, что мяч попал в сетку с внешней стороны.

"Зенит" давил и во втором тайме, греческая бригада арбитров ошибочно зафиксировала офсайд у Кокорина, впрочем, Александр все равно попал в штангу. "Зенит" усилиями Жулиано и Дзюбы забил еще два мяча, обменявшись голевыми передачами. Стадион радовался, Вираж разделся.

А затем Вейлер, не имея в запасе нападающих, выпустил в нападение габаритного защитника Брама Нейтинка. Задача у Нейтинка была простая: пихаться и бодаться. На 86 минуте Нахар сбросил мяч пяткой, Дендокер навесил, Нейтинк скинул на Телина, Хави Гарсия бросил нападающего сборной Швеции, и в итоге в пятницу за жеребьевкой Лиги Европы будут следить не в Петербурге, а в Брюсселе. Комментатор матча Геннадий Орлов после удара протянул в сердцах: "Ну еееееелки-палки" . Пожалуй, это самая мягкая выжимка из того, что на 86-ой минуте говорили на стадионе.

К слову, в следующий раунд вышли три команды из Бельгии, это максимальное представительств о на этой стадии Лиги Европы.

После первой игры в Бельгии было ясно, что ничего не ясно: "Зенит" безвольно начал матч (чем не удивил), прибавил во втором тайме, Дзюба не реализовал три момента. Для матчей плей-офф это непозволительная роскошь. Такая же роскошь – выключения из игры. А именно вальяжность Ивановича и Кокорина в Брюсселе привела к статистически неотыгрываемому счету. Сам Иванович после той игры честно сказал: это ошибки уровня СДЮШОРа, за такие ошибки выгоняют из команды. Действительно, с такими ошибками проход дальше – он не благодаря, а вопреки, такой выход из категории "чудесное". В четверг в Петербурге хотелось верить в чудо. 18 минут, которые прошли между третьим голом Жулиано и кивком Теллина, 17 тысяч на "Петровском" в это чудо даже не то что верили. Они его проживали.

Любопытную деталь отметил коллега Александр Кузьмин: "Зенит" зимой пополнили 6 футболистов, Сергей Зуйков в итоге отправился к Владиславу Радимову в "Зенит-2", в заявку на Лигу Европы дозаявили Ибрагима Цаллагова, Эрнани и Бранислава Ивановича. Ни один из них в решающем матче февраля на поле не вышел. Зачем брали? Загадка. Очень не хочется драматизировать, и так настроение после поражения – а победа 3-1 это, увы, поражение, – паршивое, но по этим 180 минутам совершенно непонятно, как "Зенит" будет играть в чемпионате России, единственном оставшемся на повестке турнире.

В тот же вечер из Лиги Европы, проиграв "Сельте" с аналогичным счетом 2-0, вылетела предыдущая команда Луческу – донецкий "Шахтер". Российские "Краснодар" и "Ростов" сыграли на выездах в Стамбуле и Праге идентичные ничьи 1-1 и продолжат выступление в еврокубках в марте.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"