«Зенит» вылетел из розыгрыша Лиги Европы

Поражением завершилось для футбольного клуба «Зенит» двухматчевое противостояние с «Андерлехтом» сегодня, 23 февраля, в Санкт-Петербурге. Общий счет по итогам двух встреч составил 3:3 (первая игра 0:2 в пользу бельгийцев), но благодаря голу на чужом поле в 1/8 прошла бельгийская команда.

В ответной встрече «Зениту» нужно было забивать минимум три гола и при этом ни разу не пропустить. Петербуржцы почти достигли этой цели. Голы забили: Жулиано (24 минута, 78) и Дзюба (72). Но на 90-й минуте «Зенит» пропустил, и этот гол моментально перевернул всю ситуацию на поле. В оставшееся время отыграться петербуржцам не удалось.

Напомним, в сегодняшней игре впервые после почти годовой паузы, связанной с травмой, с первых минут сыграл португальский защитник «Зенита» Мигель Данни.