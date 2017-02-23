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23.02.2017 23:07
7 Комментариев

«Зенит» вылетел из розыгрыша Лиги Европы

 

Поражением завершилось для футбольного клуба «Зенит» двухматчевое противостояние с «Андерлехтом» сегодня, 23 февраля, в Санкт-Петербурге. Общий счет по итогам двух встреч составил 3:3 (первая игра 0:2 в пользу бельгийцев), но благодаря голу на чужом поле в 1/8 прошла бельгийская команда.

В ответной встрече «Зениту» нужно было забивать минимум три гола и при этом ни разу не пропустить. Петербуржцы почти достигли этой цели. Голы забили: Жулиано (24 минута, 78) и Дзюба (72). Но на 90-й минуте «Зенит» пропустил, и этот гол моментально перевернул всю ситуацию на поле. В оставшееся время отыграться петербуржцам не удалось.

Напомним, в сегодняшней игре впервые после почти годовой паузы, связанной с травмой, с первых минут сыграл португальский защитник «Зенита» Мигель Данни.


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комментарии пользователей (7)
hubble
24 февраля 2017 г. 00:01
cfanya001: Традиция такая — проигрывать заведомо более слабым противникам на последних минутах.
Дмитрий Ермаков
23 февраля 2017 г. 23:57
Туда ему и дорога.
ШАХ
23 февраля 2017 г. 23:40
Нельзя было менять Данни! Луческу перестраховщик и трус... Сломал весь рисунок..
cfanya001
23 февраля 2017 г. 23:40
Я очень редко смотрю матчи с участием Зенита(потому как вообще предпочитаю АПЛ), но сегодня решил глянуть. По первому и до 89 минуты второго тайма создавалось впечатление, что стороны обо всем договорились еще до матча, и итог игры, нужный для Зенита, заранее внесен в протоколы. Ведь у бельгийцев было всего два или три удара в створ ворот. Но Зенит пропустил гол на последней минуте. Почему то команда проиграла(по сумме двух матчей, разумеется) заведомо более слабому противнику...
Swebaka
23 февраля 2017 г. 23:29
капитана жалко — столько сил зря...
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