Генерал Росгвардии Леонид Веденов: Разрешение на наградное оружие петербуржца Мещерякова – фальшивка

Разрешение на наградное оружие майора запаса Мещерякова, который накануне стрелял у ТРК на улице Савушкина в двух грабителей, а одного убил – это фальшивка; об этом заявил вечером 23 февраля "Фонтанке" начальник Главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов.

«Фонтанка» дозвонилась генерала-майора полиции Веденова, который, якобы, подписал в 2011 году разрешение на ношение наградного оружия майору запаса Минобороны, Юрию Мещерякову, и получила у него ответ на главный вопрос.

– Раз уж в вашем издании была упомянута моя должность и имя в связи с ситуацией, сложившейся после стрельбы из какого-то наградного "Макарова", то могу со всей ответственностью вам объяснить – разрешение на ношение наградного оружия у некоего майора запаса Мещерякова – фальшивка, – прокомментировал «Фонтанке» генерал-майор.

Отметим, что Леонид Веденов, до того как в 2016 году занял новый пост в Росгвардии, служил заместителем начальника Главного управления отделов охраны общественного порядка МВД. Его имя и напечатано на разрешении о ношении наградного оружия Юрия Мещерякова.

Напомним, что днем 22 февраля возле ТЦ "Атлантик-Сити" на улице Савушкина двое налетчиков напали на военного пенсионера Юрия Мещерякова, который из своего пистолета Макарова ранил одного и убил второго. Тут же выяснилось, что этот пистолет является официально зарегистрированным наградным оружием, выданным ему в 2011 году за службу при восстановлении объектов в Абхазии. Однако, уже сегодня 23 февраля «Фонтанка» опубликовала информацию о том, что эксперт ГУ МВД дал заключение – "наградной" пистолет Макарова находится в розыске с 1994 года как похищенный с воинского склада в Казахстане. Тем не менее, по данным «Фонтанки», Юрий Мещеряков продолжает настаивать, что оружие получил легально.

"Я видел фотографии этого разрешения, которое было изъято у Мещерякова, и ответственно вам говорю, что такого номера на подобных разрешениях никогда не было. К тому же, не хочу раскрывать некоторые детали, но и по ним прекрасно видно, что это подделка. А о самом оружии, которое находилось в розыске, и говорить смешно, что оно проходило регистрацию в МВД", – рассказал «Фонтанке» Леонид Веденов. И добавил: "Кстати, Мещеряков не мог не знать, что это оружие незаконно. А все его рассуждения будут разбиты. Достаточно ведь открыть закон об оружии, а он обязан был его открывать, чтобы ознакомиться с рядом документов и все понять".