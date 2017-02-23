«Зенит» выигрывает у «Андерлехта» после первого тайма

В пользу «Зенита» завершился первый тайм ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы против «Андерлехта», которая проходит сегодня, 23 февраля, в Петербурге на стадионе «Петровский». Пока единственный гол забил полузащитник петербургского клуба Жулиано.

На 24-й минуте нападающий Дзюба получил пас с левого фланга, дошел до штрафной, отдал пас на Жулиано, и тот пробил мимо вратаря.

Напомним, первая встреча в Бельгии завершилась победой «Андерлехта» со счетом 2:0. Для выхода в четвертьфинал Лиги Европы «Зениту» необходимо забить минимум три гола и при этом ни разу не пропустить.