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23.02.2017 21:27

На Ударников в подвале лопнула труба: нет ни тепла, ни света

Дефект на трубе диаметром 89 мм был выявлен аварийными службами вечером 23 февраля в доме 21 к. 2 на проспекте Ударников. Праздник жителям Красногвардейского района Петербурга в ГУП "ТЭК" обещают долго не портить и все починить через несколько часов.

Как объяснили "Фонтанке" в ГУП "ТЭК", аварийная труба находится в подвальном помещении, и, чтобы ее починить, учитывая, что диаметр теплопровода примерно такой же, как у шланга от стиральной машинки, много времени не потребуется – энергетики говорят о паре-тройке часов. В зону отключения попали всего два жилых дома на проспекте Ударников.

Кроме того, что у жильцов остывают батареи и нет горячей воды, они, по словам наших читателей, вынуждены коротать вечер в темноте. Как сообщили "Фонтанке" в "Ленэнерго", заявка на отключение поступила в компанию около 19.30 от жилищно-коммунальной организации, обслуживающей дом №21 к. 2 по проспекту Ударников. Вероятно, это связано именно с тем, что в доме затоплен подвал, и коммунальщики опасаются вероятности замыкания.

"Электроснабжение будет восстановлено после того, как жилищно-коммунальная организация завершит ремонтные работы", – добавили в "Ленэнерго".


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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17.02.2017 10:43
Северо-Западный банк Сбербанка профинансирует реконструкцию котельных Выборгского района Ленобласти
Северо-Западный банк Сбербанка предоставит ОАО «Управляющая компания по ЖКХ Выборгского района Ленинградской области» невозобновляемую кредитную линию в размере 100 млн рублей сроком на 3 года.
ПАО «Сбербанк России»
07.09.2016 15:14
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Около 100 тысяч автоплатежей ЖКХ ежемесячно подключают клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Если в среднем у пользователя уходит около получаса на оплату услуг ЖКХ, то с подключением услуги
07.04.2016 17:21
Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость»
6 апреля 2016 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость» (входит в ГК «Эталон») за высокие показатели в деятельности по управлению многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам 2015 года.
ПАО «Сбербанк России»
26.02.2016 12:20
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Более 188,7 млн рублей перевели через Сбербанк жители Карелии на оплату капитального ремонта с начала действия Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
ПАО «Сбербанк России»
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27.05.2015 16:24
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ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
27.05.2015 15:10
Правила сдачи отчетности на порталах ГИС ЖКХ и ГЖИ в Санкт-Петербурге
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С 1 июля 2014 года ежемесячная абонентская плата за радиоточку для жителей города составит 53 рубля 40 копеек (с учетом НДС).
17.03.2014 12:09
Воздух, вода и железные трубы
19–21 марта в выставочном комплексе «Ленэкспо» состоятся мероприятия, способствующие решению вопросов охраны окружающей среды и деятельности ЖКХ – международный форум «Экология большого города» и международная специализированная выставка и конференция «ЖКХ России».
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