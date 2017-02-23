На Ударников в подвале лопнула труба: нет ни тепла, ни света

Дефект на трубе диаметром 89 мм был выявлен аварийными службами вечером 23 февраля в доме 21 к. 2 на проспекте Ударников. Праздник жителям Красногвардейского района Петербурга в ГУП "ТЭК" обещают долго не портить и все починить через несколько часов.

Как объяснили "Фонтанке" в ГУП "ТЭК", аварийная труба находится в подвальном помещении, и, чтобы ее починить, учитывая, что диаметр теплопровода примерно такой же, как у шланга от стиральной машинки, много времени не потребуется – энергетики говорят о паре-тройке часов. В зону отключения попали всего два жилых дома на проспекте Ударников.

Кроме того, что у жильцов остывают батареи и нет горячей воды, они, по словам наших читателей, вынуждены коротать вечер в темноте. Как сообщили "Фонтанке" в "Ленэнерго", заявка на отключение поступила в компанию около 19.30 от жилищно-коммунальной организации, обслуживающей дом №21 к. 2 по проспекту Ударников. Вероятно, это связано именно с тем, что в доме затоплен подвал, и коммунальщики опасаются вероятности замыкания.

"Электроснабжение будет восстановлено после того, как жилищно-коммунальная организация завершит ремонтные работы", – добавили в "Ленэнерго".