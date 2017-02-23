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23.02.2017 21:25

Полузащитник «Зенита» Шатов пропускает матч с «Андерлехтом» из-за травмы

Из-за травмы пропускает ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Андерлехта» сегодня, 23 февраля, в Санкт-Петербурге полузащитник «Зенита» Олег Шатов. По информации «Фонтанки», у футболиста – воспаление приводящей мышцы.

В частности, из-за этого Шатова сегодня не оказалось даже в заявке на матч, не говоря уже о стартовом составе. Всего же по сравнению с первой игрой главный тренер «Зенита» Мирча Луческу сделал три замены. Помимо Шатова с первых минут на поле не вышли защитник Бранислав Иванович и полузащитник Эрнани. При этом оба они остались в запасе.

Ответный матч с «Андерлехтом» проходит в эти минуты на «Петровском». Напомним, первая встреча в Бельгии завершилась победой «Андерлехта» со счетом 2:0. Для выхода в четвертьфинал Лиги Европы «Зениту» необходимо забить минимум три гола и при этом ни разу не пропустить.


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