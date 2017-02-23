Ритуальные услуги в Севастополе достигли 65% расходов на все бытовые услуги

В январе 2017 года жители Севастополя потратили 33,8 млн рублей на ритуальные услуги, что составляет 64,6% всего объема бытовых услуг, следует из данных на сайте Севастопольстата. Помимо ритуальных услуг, население и туристы потратили 9,5 млн на услуги бань, душевых и саун (18,3%), еще 3,6 млн — на ремонт и обслуживание транспортных средств и оборудования (6,9%), почти 2 млн — на строительство и ремонт жилья и других построек (3,7%).

Платные услуги населению посчитаны с учетом так называемой ненаблюдаемой деятельности, суть которой заключается в обходе налогового учета, говорится в сообщении ведомства. Следует отметить, что сами по себе бытовые услуги, в состав которых входят ритуальные, составляют лишь 1,5% общего объема платных услуг в Севастополе, который в январе составили 3,4 млрд рублей. 55% оплаченных услуг приходятся на жилищные и коммунальные, 12,6% — на услуги образования.

В декабре 2016 года в структуре бытовых услуг объем ритуальных в Севастополе составил 38,2%, а по итогам всего 2016 года — 49,1% (181 млн). Для сравнения: в Петербурге в 2016 году объем ритуальных услуг составил 12,8% (4,1 млрд) общей массы бытовых услуг, в то время как, в основном, жители города тратились на ремонт и обслуживание автомобилей (54,6%, или 17,5 млрд).

Следует отметить, что ежегодно в Севастополе умирают около 5–6 тыс. человек, при этом рождается лишь 4–5 тыс. Основная причина смерти — болезни системы кровообращения (более 50%) и различные опухоли, в том числе злокачественные (18%). В состав ритуальных услуг помимо организации похорон входит продажа крестов, венков, уход за могилами.

Высокая доля ритуальных услуг в Севастополе может объясняться не только смертностью, но и низкой популярностью других видов бытовых услуг. Например, основной вид бытовых услуг в Петербурге — ремонт и обслуживание машин (54,6%) — объясняется большим количеством транспортных средств иностранного производства и более высокими доходами в сравнении с Севастополем. При этом в крымском городе доля услуг по обслуживанию автомобилей значительно ниже (6,9%).

Дело в том, что на дорогах Севастополя по-прежнему много «жигулей» и старых иномарок, которые автовладельцы ремонтируют либо сами (в случае элементарных неисправностей), либо в сервисах «гаражного» типа. При этом перед ремонтом автомобилисты стараются сэкономить за счет самостоятельного поиска и покупки запчастей, и данные расходы в структуре бытовых услуг не учитываются, поскольку попадают в статистику по товарам.