Еще
22:52 23.02.2017
Пришлите свою новость!
22:39
«Зенит» повел в серии с «Андерлехтом»
21:57
«Зенит» выигрывает у «Андерлехта» после первого тайма
21:27
На Ударников в подвале лопнула труба: нет ни тепла, ни света
21:25
Полузащитник «Зенита» Шатов пропускает матч с «Андерлехтом» из-за травмы
21:19
Ритуальные услуги в Севастополе достигли 65% расходов на все бытовые услуги
21:03
«Йокерит» покидает Москву с двумя поражениями
20:25
В Авдеевке нашли оставленный войсками ДНР огнемет «Шмель»
20:24
Данни и Маурисио сыграют против «Андерлехта» с первых минут
20:15
В Невском районе на праздники жители остались без отопления
19:55
Депутат Рады Гончаренко заявил об инсценировке своего похищения
19:35
СКА выиграл второй матч подряд у «Витязя» в 1/8 Кубка Гагарина
18:47
Путин назвал отправку кораблей к берегам Сирии своей личной инициативой
18:41
Джемилев: Военный путь возвращения Крыма сделает его необитаемым
18:33
Ансамбль имени Александрова выступил в Кремле
18:07
23 февраля - как легенда стала реальностью
18:05
«Зенит» согласился отпустить нападающего Гасилина в «Амкар»
17:59
Лыжник из Венесуэлы, впервые выступивший на снегу, повеселил зрителей ЧМ в Лахти
17:43
Музыканты группы The Exploited выразили соболезнования семье погибшего петербуржца
17:34
СКА и ЗВО показали у Ледового дворца действующую военную технику
17:28
На Васильевском столкнулись 4 машины
17:17
На льду Ладоги спасали валаамских священников
17:13
День защитника Отечества отмечают феминистки, космонавты и «диванные войска»
17:07
Путин оценил численность боевиков из бывшего СССР в Сирии в 9 тысяч
16:53
В защиту Публички прочитали Салтыкова-Щедрина
16:43
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза
16:34
Постановление об освобождении Дадина не доставили в колонию
15:48
Пистолет Макарова, из которого был убит налетчик возле «Атлантик-Сити», раньше был в руках чеченских террористов
15:32
CМИ: Россия попросит мировые державы оплатить восстановление Сирии
15:20
Мигранты устроили акцию протеста в центре депортации в Екатеринбурге
15:14
На Алтае под лавиной погиб ребенок
15:13
Мединский предложил "отправить поработать на север" противников "Матильды"
14:57
Скорая попала в ДТП на мосту Александра Невского
14:53
Задержан подозреваемый в убийстве после концерта The Exploited в Петербурге
14:37
Кадыров проклял Сталина в Инстаграме
14:19
Грузовой корабль Dragon успешно пристыковался к МКС
14:18
Адвокат: Воспитательницу Чудновец могут освободить к 8 марта
14:15
Из-за снежной бури в Финляндии продолжается "День жестянщика"
14:00
Трамп отложил подписание нового антимиграционного указа
13:58
Житель Новгорода избил трех сотрудников больницы
13:35
В России зарегистрируют бренд «Диванные войска»
13:33
В Женеве начались межсирийские переговоры
12:59
В Duty Free на границе с Финляндией пропал весь алкоголь
12:57
Дэвид Боуи посмертно получил две награды Brits Awards
12:41
Водные экстремалы соберутся в бассейне МУСЦ
12:40
В МВД назначили проверку по оружию, из которого был убит налетчик возле «Атлантик-Сити»
12:33
Япония выразила протест против планов России разместить дивизию на Курилах
12:25
Школьник и пьяный водитель попались на угоне в Петербурге
12:01
У майора запаса Минобороны, убившего налетчика возле «Атлантик-Сити», нашли удостоверение полковника ФСБ
11:54
Сотни россиян "отмечают" 23 февраля в многочасовых пробках на финской границе
11:49
На уловке с рассыпанной мелочью петербургская школьница заработала под 800 тысяч
11:28
В подмосковном Домодедово произошел взрыв газа в жилом доме
11:23
Полиция Нью-Йорка потребовала 25,7 миллиона долларов за охрану Trump Tower
11:10
Генпрокуратура попросила отменить приговор воспитательнице, осужденной за репост видео
10:54
Петербуржца лишили Porcshe за 4 миллиона
10:47
Петербуржца подозревают в совращении двух школьниц
10:41
В Петербурге угнали сгоревшую в ДТП Mazda
10:34
Дипломат КНДР был в аэропорту Куала-Лумпура в день гибели Ким Чон Нама
10:24
Умер народный артист Алексей Петренко
10:21
Восемь человек госпитализированы после ДТП в Свердловской области
10:12
Наградное оружие, из которого убили налетчика у ТЦ «Атлантик-Сити», оказалось с темным прошлым
03:49
Масленицы-2017: от сражения с медведем до сожжения Дарта Вейдера
03:18
Натали Портман сыграет Джеки Кеннеди
02:55
Алексей Румянцев представит «пионерлагерную» акустику
02:45
Триумфальный "Тони Эрдманн" добрался до широкого проката
02:38
STEREOLETO выпустит на петербургскую сцену Тhe Cinematic Orchestra
02:29
Алиса Вокс представит новую электронную программу
02:12
Документальный фильм про Немцова покажут в кинотеатрах
01:58
Мужской фестиваль будет экстремальным и семейным
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
23.02.2017 21:19
2 Комментариев

Ритуальные услуги в Севастополе достигли 65% расходов на все бытовые услуги

В январе 2017 года жители Севастополя потратили 33,8 млн рублей на ритуальные услуги, что составляет 64,6% всего объема бытовых услуг, следует из данных на сайте Севастопольстата. Помимо ритуальных услуг, население и туристы потратили 9,5 млн на услуги бань, душевых и саун (18,3%), еще 3,6 млн — на ремонт и обслуживание транспортных средств и оборудования (6,9%), почти 2 млн — на строительство и ремонт жилья и других построек (3,7%).

Платные услуги населению посчитаны с учетом так называемой ненаблюдаемой деятельности, суть которой заключается в обходе налогового учета, говорится в сообщении ведомства. Следует отметить, что сами по себе бытовые услуги, в состав которых входят ритуальные, составляют лишь 1,5% общего объема платных услуг в Севастополе, который в январе составили 3,4 млрд рублей. 55% оплаченных услуг приходятся на жилищные и коммунальные, 12,6% — на услуги образования.

В декабре 2016 года в структуре бытовых услуг объем ритуальных в Севастополе составил 38,2%, а по итогам всего 2016 года — 49,1% (181 млн). Для сравнения: в Петербурге в 2016 году объем ритуальных услуг составил 12,8% (4,1 млрд) общей массы бытовых услуг, в то время как, в основном, жители города тратились на ремонт и обслуживание автомобилей (54,6%, или 17,5 млрд).

Следует отметить, что ежегодно в Севастополе умирают около 5–6 тыс. человек, при этом рождается лишь 4–5 тыс. Основная причина смерти — болезни системы кровообращения (более 50%) и различные опухоли, в том числе злокачественные (18%). В состав ритуальных услуг помимо организации похорон входит продажа крестов, венков, уход за могилами.

Высокая доля ритуальных услуг в Севастополе может объясняться не только смертностью, но и низкой популярностью других видов бытовых услуг. Например, основной вид бытовых услуг в Петербурге — ремонт и обслуживание машин (54,6%) — объясняется большим количеством транспортных средств иностранного производства и более высокими доходами в сравнении с Севастополем. При этом в крымском городе доля услуг по обслуживанию автомобилей значительно ниже (6,9%).

Дело в том, что на дорогах Севастополя по-прежнему много «жигулей» и старых иномарок, которые автовладельцы ремонтируют либо сами (в случае элементарных неисправностей), либо в сервисах «гаражного» типа. При этом перед ремонтом автомобилисты стараются сэкономить за счет самостоятельного поиска и покупки запчастей, и данные расходы в структуре бытовых услуг не учитываются, поскольку попадают в статистику по товарам.


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (2)
Korrypzioner
23 февраля 2017 г. 22:46
И "х@Й" на них. (ритуальные услуги — это телефония современности)
dim2405
23 февраля 2017 г. 22:42
Нам так это интересно...
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Setl City
22.02.2017 15:13

Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь

При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52

Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO

Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56

«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию

Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Ритуальные услуги в Севастополе достигли 65% расходов на все бытовые услуги
Почему не надо бояться «правого поворота» в Европе
День защитника Отечества отмечают феминистки, космонавты и «диванные войска»
В защиту Публички прочитали Салтыкова-Щедрина
Следующая остановка - Траппист1
Задержан подозреваемый в убийстве после концерта The Exploited в Петербурге
Грузовой корабль Dragon успешно пристыковался к МКС
Адвокат: Воспитательницу Чудновец могут освободить к 8 марта
«Нельзя постоянно быть героем»
В России зарегистрируют бренд «Диванные войска»
Почему не надо бояться «правого поворота» в Европе
Следующая остановка - Траппист1
«Нельзя постоянно быть героем»
Что значит находка NASA
Ошиблись с Дадиным
Трамп накаркал?
Слово пастырей
Представитель Wikileaks: Cейчас Вашингтон «протекает», как никогда прежде
За изобретение - "пять", а по бизнесу - "неуд"
Как «тревожная кнопка» ЭРА-ГЛОНАСС доведет до истерики
Говорим и показываем
Главное
Последнее

СКА выиграл второй матч подряд у «Витязя» в 1/8 Кубка Гагарина

Лосось с ажурными блинами. Экспресс-рецепт

«Рождение Красной Армии (Первый бой с немцами под Псковом в 1918 году)». Фрагмент картины.

23 февраля - как легенда стала реальностью

Архив/Петр Ковалев/Интерпресс

День защитника Отечества отмечают феминистки, космонавты и «диванные войска»

СКА и ЗВО показали у Ледового дворца действующую военную технику

Собака финского президента стала звездой соцсетей

Новости компаний
Setl City
22.02.2017 15:13
Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь
При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52
Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO
Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
www.uralairlines.com
14.02.2017 08:08
Пассажиры Уральских авиалиний активно сканируют лето в Санкт-Петербурге
Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, спрятанные за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
«Победа»
09.02.2017 18:00
«Победа» позволит оплатить свои капризы
Российский дискаунтер «Победа» меняет правила игры в пользу своих пассажиров. С 9 февраля авиакомпания предоставляет новую услугу — замена маршрута и даты вылета в своем бронировании
КЕЙ
09.02.2017 09:00
КЕЙ рассказал про smart-гаджеты для красоты и здоровья
Несколько лет назад многочисленные устройства, относящиеся к «индустрии красоты», были практически недоступны для обычных пользователей вне специализированных салонов
Фабио Мастранджело
08.02.2017 17:03
В жюри конкурса «Звезда Удачи» вошли эксперты мирового уровня
Масштабный некоммерческий проект группы компаний «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширил коллегию жюри. В 12-м сезоне в нее вошли более 10 новых экспертов, среди которых профессионалы с мировым именем
«Звезда Удачи»
02.02.2017 15:42
Конкурс «Звезда Удачи» запускает пять новых номинаций
Крупнейший некоммерческий проект ГК «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширяет возможности для участия в состязании. В 12 сезоне появилось пять новых номинаций
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.