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23.02.2017 20:25

В Авдеевке нашли оставленный войсками ДНР огнемет «Шмель»

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что в контролируемом Киевом городе Авдеевке они нашли огнемет «Шмель», который был оставлен представителями самопровозглашенной ДНР после боя, сообщается 23 февраля на сайте СБУ.

По их данным, огнемет был изъят в районе Авдеевки после боевого столкновения с украинскими военными.

В СБУ подчеркнули, что такие огнеметы находятся на вооружении в российской армии.

Также в районе Сватово Луганской области правоохранители обнаружили тайник с неуправляемыми авиационными ракетами. По их данным, было найдено 80 неучтенных ракет типа С-8КО в одном из гаражей.

8 февраля в Донецке погиб командир батальона «Сомали» Гиви (Михаил Толстых). По одной из версий, это произошло в результате подрыва из реактивного пехотного огнемета «Шмель».

Источник: Газета.ру


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