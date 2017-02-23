Как Райффайзенбанк не на ту напал

У жительницы Петербурга Райффайзенбанк списал несколько тысяч рублей за нарушение ПДД, а потом и вовсе арестовал счет. Ни машины, ни водительских прав у девушки никогда не было.

Театральный критик из Петербурга почти месяц пытается разобраться, почему с ее счета в Райффайзенбанке списывают деньги. Из-за арестованного счета девушке со скромной зарплатой пришлось занимать деньги у знакомых, не говоря уже о том, что бюрократические процедуры и ежедневные походы то в банк, то к юристам совершенно не вписывались в ее личные и рабочие планы.

История началась 28 января, когда со счета петербурженки исчезли первые 500 рублей. В тот же день были списаны еще несколько сумм, в общей сложности больше 4 тысяч рублей. В Райффайзенбанке проблему объяснили сразу — распоряжение приставов по Ракитянскому и Краснояружскому районам УФССП России по Белгородской области. Выяснилось, что жительница Петербурга не оплачивает штрафы за нарушение правил дорожного движения в области, в которой она даже ни разу не была, не говоря уже об отсутствии у нее водительских прав и машины. Сотрудники банка развели руками, мол, судебное решение, мы ничего сделать не можем. Правда, предложили за деньги застраховать счет от мошенничества.

Аня начала писать письма во все возможные инстанции, начиная от белгородской ГИБДД, заканчивая самой службой судебных приставов. Вернулась она и в банк, где после укора в том, что деньги снял все-таки Райффайзенбанк, менеджер согласилась провести внутреннее расследование. После устного заявления на телефон девушке пришло смс-сообщение с информацией о том, что ее заявка принята, и чуть позже о том, что заявка закрыта — ни результатов расследования, ни каких-либо документов, подтверждающих, что она обращалась именно по этому вопросу, в банке ей не дали.

Спустя несколько дней Райффайзенбанк сообщил, что расследование выявило факт ошибки и деньги будут возвращены.

Тем временем в селе Ракитное Белгородской области, ничего не зная об оплаченных через приставов штрафах, на своем автомобиле продолжает ездить полная тезка нашей героини, которую кроме прочего угораздило родиться с нею в один день. О белгородской Ане известно не много: она любит быструю езду, несколько лет владела магазином текстиля, но предпочла его закрыть, и под своим именем не зарегистрирована ни в одной из соцсетей. На сайте приставов за ней значатся как минимум шесть неоплаченных штрафов, и это только те, что уже успели рассмотреть в суде.

Кто виноват в бытовых проблемах Ани из Петербурга, так и осталось бы невыясненным, если бы приставы не были настойчивы. Утром 21 февраля счет девушки в Райффайзенбанке был арестован, а к обеду на него пришла зарплата, потратить которую она уже не могла. Согласно внутренним правилам банка, ей выдали половину от заработанного — 3 тысячи 500 рублей и отправили домой, так как сотрудники финансовой организации были уверены, что у них ошибки нет.

Вовремя из Белгорода петербурженке прислали ответ на обращение к приставам. Правоохранители ответили черным по белому — постановление о взыскании выписано исключительно в адрес белгородской Ани — и добавили, что за разъяснениями стоит обратиться в банк.

Дальше в голове девушки возникла кафкианская дилемма — никто не виноват, а она ходит по инстанциям, пытаясь восстановить справедливость. «Получается, между приставами и банком существует еще какая-то инстанция. Как мне объяснили в УФССП, они рассылают данные по всем банкам, поскольку не знают, где у кого счет. Что это за промежуточное звено – в банке мне не говорят, мол, это конфиденциальная информация, недоступная даже им. Получается, что формально все исполнители оказываются правы, но это не меняет ситуации – с меня взимают деньги за чужие штрафы. И получается, что где бы я ни открыла сейчас новый счет, меня будут находить. Сегодня арестовали счет – завтра опишут имущество?» – поделилась переживаниями с «Фонтанкой» Анна Павленко.

«Фонтанка» также обратилась за разъяснениями в УФССП по Петербургу, что делать гражданину в такой ситуации и есть ли некое таинственное третье звено между исполнителями. В ведомстве объяснили, что в любом исполнительном листе указываются не только ФИО и дата рождения, но и адрес регистрации, и поэтому, если в данных от приставов ошибки нет, то виноват может быть только банк.

«Это на самом деле достаточно частая ситуация. Иногда сотрудники банков просто не смотрят на прописку, вбивают фамилию и дату и, если есть совпадение, то дают приставам информацию. Но, разумеется, бывают ошибки и в работе приставов, поэтому всегда лучше обращаться в вышестоящую инстанцию», – посоветовал собеседник «Фонтанки».

«Фонтанка» также обратилась за разъяснениями в Райффайзенбанк, однако оперативно получить ответ не удалось.

После того, как петербурженка растиражировала эту историю в соцсетях и оставила отзыв на одном из порталов о деятельности банков, арест с ее счета был снят, однако списанные и уже перечисленные в УФССП Белгорода деньги вернуть гораздо сложнее. С помощью юриста девушка составила в адрес банка официальную претензию, с предложением решить вопрос за три дня, однако ее рассмотрение, вероятно, как и запроса «Фонтанки», скорей всего отложено до окончания праздников. Так что есть возможность, что одновременно с претензией сотрудники банка смогут ознакомиться с иском о компенсации морального вреда. «Пока думаю над суммой», – говорит Аня из Петербурга.

Надежда Байкова, «Фонтанка.ру»