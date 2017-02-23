Данни и Маурисио сыграют против «Андерлехта» с первых минут

Три замены произвел главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в стартовом составе в ответном матче против «Андерлехта» сегодня, 23 февраля, в Санкт-Петербурге по сравнению с первой игрой. Румынский специалист убрал защитника Бранислава Ивановича, а также полузащитников Эрнани и Олега Шатова. Отметим, что последнего вообще не оказалось в заявке.

Стартовый состав на ответную игру выглядит так: вратарь Юрий Лодыгин, защитники Александр Анюков, Доменико Кришито, Луиш Нету и Юрий Жирков, полузащитники Хави Гарсия, Маурисио, Жулиано и Данни (капитан), нападающие Артем Дзюба и Александр Кокорин.

В запасе остались: Егор Бабурин, Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Ибрагим Цаллагов, Эрнани, Артур Юсупов и Роберт Мак.

Ответный матч с «Андерлехтом» пройдет 23 февраля на «Петровском», он начнется в 21.00 мск. Напомним, первая встреча в Бельгии завершилась победой «Андерлехта» со счетом 2:0. Для выхода в четвертьфинал Лиги Европы «Зениту» необходимо забить минимум три гола и при этом ни разу не пропустить.