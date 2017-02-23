В Невском районе на праздники жители остались без отопления

Отдых петербуржцам подпортили энергетики, которые, напротив, сил жалеть не стали. Чтобы отремонтировать трубу на пересечении улицы Седова и бульвара Красных Зорь в Петербурге, ГУП "ТЭК" пришлось вскрывать асфальт и перекрывать не только подачу тепла в дома, но и дорожное движение.

Работы начались в полдень 23 февраля на улице Седова возле дома №94. Как пишут энергетики на своём сайте, отопление ограничено в 41 жилом доме. Возобновить теплоснабжение в ГУП "ТЭК" обещают к 6 утра 24 февраля.

Решение о срочном начале работ было принято утром 23 февраля на совещании при участии главы районной администрации и главного инженера ГУПа. Однако важность этих персон не успокаивает жителей района, оставшихся на выходные в холодных квартирах. "В рабочие дни никак им не справиться с работами по замене труб, обязательно делать это тогда, когда жители находятся дома в выходные", – жалуются жители.

Напомним, в похожей ситуации все на той же улице Седова оказались жители в Рождество 2016 года. Тогда из-за аварии горожане провели в оледеневших квартирах 55 часов, а морозы были существенно сильнее нынешних.