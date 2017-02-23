Депутат Рады Гончаренко заявил об инсценировке своего похищения

Депутат Рады от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко заявил, что инсценировал покушение на самого себя и что это являлось спецоперацией украинских спецслужб для поимки тех, кто действительно готовил нападение, сообщает «Украинская правда» 23 февраля.

По словам Гончаренко, правоохранители заранее предупредили его о том, что сепаратистская группа готовится его похитить. «Это была спецоперация. Сегодня утром было инсценировано мое похищение. Уже много недель ведется спецоперация по сепаратистской, террористической группе, действующей в Одессе», — рассказал он.

Депутат объяснил, что именно поэтому он выехал из Киева в Одессу поздно ночью, чтобы утром 23 февраля появиться в Одессе. По его словам, утром он был «похищен» сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), чтобы отправить сообщение настоящим заказчикам похищения с целью выманить их.

Гончаренко отметил, что у заказчиков и организаторов изъята в том числе кислота и средства для пыток. «Там были исключительно сотрудники СБУ и прокуратуры, там они (организаторы. — Ред.) были задержаны. Пока еще продолжаются обыски, есть и другие места», — добавил депутат.

По словам Гончаренко, одним из заказчиков похищения был Александр Кушнарев, депутат от «Оппозиционного блока», чей сын был одним из лидеров антимайдана в Одессе во время событий 2014 года. Он погиб 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов.

Сегодня прокурор Одесской области Олег Жученко заявил, что правоохранители предотвратили похищение Гончаренко. «Он (Гончаренко. — Ред.) сейчас в безопасном месте и сейчас будет давать показания в качестве потерпевшего», — сказал Жученко. По его словам, злоумышленники планировали нанести депутату телесные повреждения и лишить его зрения. Кроме того, он отметил, что три человека, планировавшие нападение на Гончаренко, задержаны.

Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестные якобы похитили народного депутата Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Алексея Гончаренко. В свою очередь, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Алексея Гончаренко похитила "группа сепаратистов с целью пыток".