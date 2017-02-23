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23.02.2017 19:16
2 Комментариев

Вадим Власов: Летом опробуем велодорожки

Где, а главное, когда в Петербурге появятся новые велосипедные маршруты, как правильно передвигаться по городу на велосипеде зимой, рассказал главный велосипедист Смольного.
Вадим Власов: Летом опробуем велодорожки
velosipedization.ru

Первый зампред КРТИ Петербурга Вадим Власов известен тем, что ездит на работу на велосипеде даже зимой. Сезон он открыл 1 февраля, а 10-го – поддержал акцию «На работу на велосипеде». В день проезжает в среднем по 24 километра – 12 на работу и столько же домой. Правда, в студию [Фонтанки.Офис] он приехал на автомобиле, чтобы соблюсти дресс-код и появиться в кадре в костюме с галстуком. Чиновник признался, какое правило безопасности он сам нарушает.

В 2016-м в городе должны были появиться три велосипедных маршрута, которые связали бы проспект Просвещения и Гражданский проспект с Финляндским вокзалом, а между ними собирались проложить маршрут вдоль проспекта Луначарского. Но в бюджете не оказалось на это средств.

В 2017-м о велодорожках позаботились материально. На их создание выделено 130 млн рублей. Кроме того, комитет по транспортной инфраструктуре готовит документы для дополнительного софинансирования. Сумма может быть равнозначна уже выделенной.

«Мы надеемся решить не только проблемы велосипедистов, но и проблемы всего города, – отметил Вадим Власов. – Помимо организации велодвижения есть проблема нагрузки на центральную часть города и организации там нормального движения. Велодвижение мы рассматриваем как альтернативу транспорту, который не будет стоять в пробках, отравляя экологию. Сядет человек на велосипед и, не занимая того места, которое занимал его автомобиль, поедет на работу».

Протяженность будущих велосипедных маршрутов превысит 44,5 км.

Велодорожка на Фонтанке должна стать первой для центра города. Ее выбрали в рамках программы «Твой бюджет»: жители трех районов города в прошлом году самостоятельно решали, на что потратить выделенные из бюджета 10 млн рублей. В Центральном районе выбор пал на велосипедный маршрут по набережной Фонтанки.

«С учетом паркования автомобилей это будет обустроено так: по четной стороне Фонтанки будет движение велосипедистов в одну сторону, по нечетной – в другую. Регулировать движение будет ГИБДД», – рассказал Вадим Власов.

В основном маршруты будут обустраивать выделенными полосами. Там, где это не удастся сделать из-за плотности застройки (около половины общей протяженности маршрута), велосипедисты поедут по автодорогам. Для движения будет выделено 0,75 м проезжей части, столько же отведут под буферную зону, выделенную косыми линиями разметки.

Так как чиновник, по его словам, не слезает с велосипеда, мы не могли не спросить о том, какие советы опытный велосипедист может дать начинающему.

«Для начала ездить по правилам дорожного движения – с краю проезжей части. Помимо этого, естественно, должны быть светоотражающие элементы, фонарики. В веломагазинах это все есть. Чтобы не поскользнуться, не нужно делать резких движений, торможений, чтобы в занос не уходить».

В ГИБДД, чтобы не поскользнуться, советуют еще менять зимой велошины на шипованные. Но этому правилу сам Вадим Власов следовать не спешит. Он признался, что всю зиму проездил на летней резине.

Новые велосипедные маршруты в Петербурге должны появиться к середине лета. Проекты дорожек готовят к 15 мая, а 15 июля обещают открыть пути для велосипедистов. Если что-то пользователям не понравится, Вадим Власов призывает горожан к диалогу – через сайт КРТИ.

«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (2)
pavel-spb
23 февраля 2017 г. 19:59
Прикольно, что сам Главный Лесипедист "Правда, в студию [Фонтанки.Офис] он приехал на автомобиле, чтобы соблюсти дресс-код и появиться в кадре в костюме с галстуком" т.е. остальнымон советует на работу приезжать в трениках и футболке, да ещё вонять потом весь рабочий день? Наши депутаты готовы чем угодно заниматься.Придумывать дурацкие законы, организовывать минимайданы(это я про дьяконв Милонова) , тратить бюджет на всякую ерунду. Лишь бы не работать.
Iden
23 февраля 2017 г. 19:56
Мало икон в кабинете,ты больше повесь!
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