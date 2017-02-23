Путин назвал отправку кораблей к берегам Сирии своей личной инициативой

Президент России Владимир Путин заявил, что группировка российских кораблей была направлена к берегам Сирии по его личной инициативе, сообщает 23 февраля «Интерфакс».

Об этом он заявил на встрече с военными моряками, участниками похода к берегам Сирии.

«Министр (обороны Сергей Шойгу) и начальник Генштаба знают, что инициатива вашего похода и подготовка к нему — это моя личная инициатива», — сказал Путин.

«Вы сейчас говорили о сложностях в ходе выполнения боевой задачи. Я так и думал, что эти сложности будут, и вам нужно будет их преодолевать. И вы это все сделали. Задача была непростая и комплексная. Очень приятно, что вы справились со всеми ее составляющими», – отметил Путин.

Президент подчеркнул, что в ходе операции много было сделано впервые.

«Это и применение современной техники — имею в виду не только применение Миг-29 в морском исполнении, но и применение высокоточного оружия», — сказал он.