Джемилев: Военный путь возвращения Крыма сделает его необитаемым

Лидер запрещенного в России и признанного экстремистским Меджлиса крымских татар, депутат Рады и один из организаторов блокады Крыма Мустафа Джемилев заявил, что военный путь возвращения Крыма Украине сделает полуостров необитаемым, сообщает 23 февраля телеканал «112 Украина».

Он выразил надежду, что санкции в отношении России «будут усиливаться» и это вынудит Россию «покинуть оккупированные территории». «Другой выход, военный, нам сейчас представляется бесперспективным. Это повлечет за собой этнические чистки. А если там развернутся военные действия, Крым может превратиться в необитаемый полуостров», — пояснил Джемилев.

По словам депутата, ситуация с правами человека в Крыму постоянно ухудшается, на полуострове «царит атмосфера страха». Ранее Джемилев призвал усилить санкции против России, введенные после присоединения Крыма.

26 апреля 2016 года Верховный суд Крыма запретил в России Меджлис крымских татар и признал его экстремистским объединением.