СКА выиграл второй матч подряд у «Витязя» в 1/8 Кубка Гагарина

Вторую победу подряд одержал хоккейный клуб СКА в 1/8 финала Кубка Гагарина против «Витязя» из Подольска сегодня, 23 февраля, в Санкт-Петербурге. Армейцы разгромили соперника со счетом 6:2 (2:0, 3:1, 1:1).

Шайбами у СКА отметились: Кетов (5-я минута, 27), Дадонов (17), Дацюк (33), Коскиранта (36), Херсли (46) и Ковальчук (55). Отметим, что на счету Херсли еще две результативные передачи. У «Витязя» отличились Швец – Роговой (38) и Ержабек (54).

Напомним, в первой встрече СКА обыграл «Витязь» со счетом 3:1 http://www.fontanka.ru/2017/02/21/159/ . Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу петербуржцев Следующие два матча пройдут в Подольске 25 и 27 февраля.