Ансамбль имени Александрова выступил в Кремле

Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова выступил в Кремле на концерте в честь Дня защитника Отечества, передает 23 февраля RNS.

Отмечается, что на мероприятии также выступил президент России Владимир Путин.

Российский президент заявил, что «вооруженные силы имеют огромный боевой потенциал, находятся в постоянной боевой готовности, способны действовать четко и согласованно и уверенно отражать любую агрессию».

Ранее Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова 16 февраля впервые вышел на сцену в обновленном составе после того, как основной состав ансамбля погиб в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи.