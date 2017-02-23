23 февраля - как легенда стала реальностью

23.02.2017 18:07

В России сегодня празднуют День защи́тника Отечества. Этот праздник был официально установлен правительством Советской России еще 27 января 1922 года. О том, благодаря чему появился этот праздник, в очередном выпуске программы Nota Bene рассказывает Константин Ранкс.

В России сегодня празднуют День защи́тника Оте́чества. Этот праздник был официально установлен правительством Советской России еще 27 января 1922 года. Историческое обоснование даты и повод — разгром немецких кайзеровских войск частями Красной армии под Псковом и Нарвой для защиты революционного Петрограда.

И повод и дата подвергаются в наши дни критике — причем в том числе со стороны историков, которых никак нельзя заподозрить в отсутствии патриотической позиции. Прежде всего, непосредственно 23 февраля боев под Псковом и Нарвой не было. Была стычка немецкий отрядов с латышскими стрелковыми частями близ города Валка. Но это не Псков и не Нарва, прямо скажем. И уже тем более не было никакого разгрома немецких войск.

Мало того — и это не секрет, что именно 23 февраля было опубликовано воззвание Совета Народных Комиссаров «Социалистическое отечество в опасности» и в этот же день в газете «Правда» выходит статья главы Совнаркома Владимира Ленина «Мир или война», призывающая к немедленному заключению мира с Германской империей, в том числе потому, что военных сил сражаться у Советской власти нет, и нужен мир, что бы строить серьезную, могучую армию. Ну а 26 февраля принимается решение о переводе правительства в Москву — именно из за угрозы Петрограду. На этом основании ряд историков считает, что 23 февраля — это день не победы, а позора...

Сначала точная дата вообще не была определена, и тем более — причина, то есть что собственно говоря празднуют. Окончательно причину в 1938 году (то есть разгром немцев) обозначил Иосиф Сталин. А вот в 1923 году сочли поводом опубликование декрета о создании Красной армии, который вообще то датирован 18 января. То есть дата была выбрана исходя из каких то неявных соображений.

А что могло вообще происходить в тем дни, о чем помнили советские политики и военные в в начале 20-х годов, и о чем думал Иосиф Сталин в 1938? Известно, что утром 25 февраля в Пскове была устроена торжественная встреча немецким войскам со стороны жителей города. Местные жители вылавливали коммунистов, советских деятелей, которые передавались немцам и которые расстреливались. Офицеры русской армии получили право ходить в форме, при погонах, правда без оружия.

Офицеры тут же стали помогать немецким патрулям вылавливать большевиков и соблюдать дисциплину. В городе немедленно была восстановлена старая городская власть. И известно, что в самом Петрограде представители буржуазии, офицерства, чиновничества и интеллигенции ждали немецкие войска. Они были лучше большевиков, в любом случае. То есть при приближении немецких войск к Петрограду советская власть могла серьезно опасаться восстания. Это действительно были роковые дни для большевиков.

Известно, что христианские церкви, обращая язычников, замещали их праздники новыми. И смыслы, которые помнили старики, через поколение уже уходили. Назначив 23 февраля новым праздником, воспоминания о тревожном феврале 1918 года сменялись совсем новой картиной, картиной победной, торжествующей.

А а потом, в 1941 году, началась новая война. И новые германские офицеры уже вели себя совсем не так, как их отцы в 1918. И для тех, кто пережил ту войну, 23 февраля стало уже совершенно определенно ИХ праздником, это были дни их побед. И сегодня, для всех, кто связан с армией и флотом совершенно неважно, почему его определили именно на этот день почти сто лет назад. Он уже есть почти сто лет.

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