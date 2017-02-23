«Зенит» согласился отпустить нападающего Гасилина в «Амкар»

Достигнуто соглашение между футбольными клубами «Зенит» и «Амкар» по трансферу нападающего петербургской команды Алексея Гасилина. Как сообщил 23 февраля корреспонденту «Фонтанки» отец 20-летнего футболиста Евгений Гасилин, который также представляет его интересы, официально подписание трансферного соглашения и личного контракта состоится завтра, 24 февраля.

«Пока еще Алексей официально не перешел в «Амкар». Подписание всех необходимых бумаг состоится завтра. Но уже сейчас могу сказать, что на 90 процентов этот переход состоялся», – заявил Евгений Гасилин.

В текущем сезоне Гасилин принял участие в 19 матчах (16 в стартовом составе) за «Зенит-2» в ФНЛ. В них он забил 8 голов. За основной состав петербургского клуба 20-летний футболист провел один матч — в Кубке России против «Тамбова» (5:0). Гасилин вышел на 68-й минуте и результативными действиями не отметился.

Напомним, в августе 2016 года Алексей Гасилин продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2018/19. 20-летний воспитанник клубной академии, Гасилин дебютировал в основном составе «Зенита» в мае 2013 года, через две недели после победы на юношеском Евро в составе сборной России U-17. Сезон-2015/16 провел во второй команде «Шальке-04», отыграл 33 матча и забил 14 голов.