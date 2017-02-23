Музыканты группы The Exploited выразили соболезнования семье погибшего петербуржца

Запись со словами сочувствия в адрес семьи и неодобрением в сторону скинхедов появилась на странице шотландской панк-группы The Exploited в Facebook 23 февраля. Музыканты также осудили тех пользователей соцсети, которые пытались косвенно обвинить группу в смерти молодого человека после их концерта в Петербурге 18 февраля.

Рокеры на своей странице в Facebook рассказали, что только что узнали про убийство. Они уверили читателей, что если бы они заметили тех, кто вскидывал руки в нацистском приветствии во время концерта, то этих людей тут же бы вышвырнули из зала. «Мы никогда не будем рады видеть скинхедов на наших концертах», – заявили артисты, добавив, что на концерте было 1700 человек, и они вынуждены были останавливать шоу 5-6 раз из-за потасовок перед сценой. Музыканты также призвали своих читателей думать, прежде чем публиковать обвинительные комментарии.

Как ранее писала «Фонтанка», молодой мужчина скончался в машине скорой вечером 18 февраля. После окончания концерта на Бронницкой улице неподалеку от клуба «Космонавт», где и проходило мероприятие, на фаната группы The Exploited с ножом напал неизвестный. Подозреваемый в убийстве 27-летнего мужчины был задержан в среду 22 февраля. По версии следствия, 42-летний Михайлов действовал из личной неприязни.