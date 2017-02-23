СКА и ЗВО показали у Ледового дворца действующую военную технику

Сюрприз ждал зрителей второго матча 1/8 финала Кубка Гагарина СКА – «Витязь» возле Ледового дворца сегодня, 23 февраля.

Перед началом игры в честь Дня защитника Отечества там прошла выставка действующей военной техники, передает корреспондент "Фонтанки".

Выставка была организована хоккейным клубом СКА совместно с Западным военным округом. Всего было представлено около десятка единиц техники. Наибольшей популярностью у прохожих пользовались система залпового огня БМ-21 «Град», самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и зенитно-ракетный комплекс С-300 «Фаворит».

Напомним, СКА и «Витязь» сегодня проводят второй матч 1/8 финала Кубка Гагарина. В первой игре сильнее оказались хоккеисты из Петербурга (3:1). Победителем серии станет команда, которая первой выиграет четыре матча.