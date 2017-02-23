На льду Ладоги спасали валаамских священников
Два катера на воздушной подушке, принадлежащие Валаамскому монастырю, потерпели бедствие в ночь на четверг, 23 февраля, в акватории Ладожского озера в Карелии.
Как сообщили FlashNord в пресс-службе регионального управления МЧС, информация об инциденте поступила в 2.10 по мск.
По словам местного священнослужителя отца Панкратия, два монастырских катера, возвращаясь из Сортавалы на Валаам, порезали об лед резиновые скеги.
«Им (терпящим бедствие) на выручку вышел катер МЧС, но тоже попал в беду. Выручили валаамские дорожники, однако их катер во время завершения спасательной операции сломался тоже», – сообщил священник.
Спустя 14 часов спасательная операция была завершена пострадавших нет.
Источник: FlashNord