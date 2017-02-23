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23.02.2017 17:07

Путин оценил численность боевиков из бывшего СССР в Сирии в 9 тысяч

В Сирии на стороне боевиков воюет около девяти тысяч выходцев из России и стран бывшего СССР. Такую цифру привел президент России Владимир Путин. Как сообщает 23 февраля агентство ТАСС, в ходе встречи с офицерами Северного флота, которые отличились при выполнении задач в акватории Средиземного моря у берегов Сирии, президент Владимир Путин заявил, что «на территории Сирии скопилось огромное количество боевиков – выходцев из республик бывшего СССР и из самой России.

«По нашим предварительным данным, счет идет на тысячи: где-то, по данным Генштаба ГРУ и наших других специальных служб, ФСБ, например, до 4 тысяч примерно из России и тысяч пять – из республик бывшего Советского Союза», – заявил глава государства.

В октябре 2015 года, когда Россия направила свои ВКС в Сирию, Путин в ходе выступления на заседании Совета глав государств – участников стран СНГ заявил, что на стороне «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) в тот момент воевало 5 – 7 тысяч выходцев из стран бывшего СССР. «Мы, конечно, не можем допустить, чтобы они полученный сегодня в Сирии опыт позднее применяли бы у нас дома», — отметил тогда российский президент.

Источник: РБК


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