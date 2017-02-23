В защиту Публички прочитали Салтыкова-Щедрина

В защиту Российской национальной библиотеки (Публички) в центре Петербурге сегодня читали классику. Около тридцати петербуржцев 23 февраля в четыре часа провели флешмоб в защиту библиотеки в Екатерининском саду: они прочитали отрывки из книг и выстроились в ряд с листами, на которых было написано "SOS! Спасите Публичку!", передаёт с места событий журналист "Фонтанки".

Так горожане высказали свой протест против возможного объединения РНБ и московской Российской государственной библиотеки (Ленинки). Акция завершилась в 16.20 скандированием лозунгов: "Публичке ура! Вислому (генеральный директор РНБ Александр Вислый. – Прим. ред.) нет!"

Среди участников замечены студенты, преподаватели, журналисты, психологи. Чаще всего они зачитывали отрывки из произведений Михаила Салтыкова-Щедрина. Например, писатель Наталия Соколовская принесла с собой сатирический роман "История одного города". "Достаточно произнести одно имя Салтыкова-Щедрина, и вся наша жизнь предстанет во всем великолепии. Тем более что и библиотека в прошлом носила имя Салтыкова-Щедрина", – пояснила Соколовская.

Студент Григорий Конников прочитал отрывки из "Скотного двора" Оруэлла в знак протеста против "нападок на питерскую культуру". "Попытки превращения Петербурга в город второго сорта непозволительны", – заявил он.

Студент Максим Расчупкин зачитывал фрагменты из книги экономиста Дмитрия Травина о модернизации, а журналист Арсений Веснин декламировал комедии Аристофона.

"Я не верю министру культуры Мединскому, который говорит, что слияния библиотек не будет. То же самое говорил директор РНБ Александр Вислый, а потом была уволена библиограф Татьяна Шумилова, а затем угроза увольнения нависла над Никитой Елисеевым", – подчеркнул Веснин.