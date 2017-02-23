Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что глава государства провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, передает 23 февраля «Интерфакс».

«Обсуждались актуальные международные вопросы», — сказал он.

По словам Пескова, также рассматривались и различные темы, связанные с внутрироссийской повесткой дня.

Кроме того, пресс-секретарь добавил, что президент поздравил участников совещания с Днем защитника Отечества.

Ранее Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза обсудил ситуацию на юго-востоке Украины.