Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что глава государства провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, передает 23 февраля «Интерфакс».
«Обсуждались актуальные международные вопросы», — сказал он.
По словам Пескова, также рассматривались и различные темы, связанные с внутрироссийской повесткой дня.
Кроме того, пресс-секретарь добавил, что президент поздравил участников совещания с Днем защитника Отечества.
Ранее Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза обсудил ситуацию на юго-востоке Украины.
Источник: Газета.ру