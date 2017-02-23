Постановление об освобождении Дадина не доставили в колонию

Супруга оппозиционера Ильдара Дадина сообщила, что постановление Верховного суда об освобождении ее мужа не было доставлено в колонию Рубцовска, где тот отбывает наказание, передает 23 февраля «Интерфакс».

«Мы ждем Ильдара весь день у колонии. Сейчас вышел начальник учреждения и сообщил, что бумага все еще не доставлена в колонию и сегодня Ильдара уже точно не освободят», — сказала она.

Она также сообщила, что не знает, специально ли задерживается данный документ.