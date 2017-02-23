Пистолет Макарова, из которого был убит налетчик возле «Атлантик-Сити», раньше был в руках чеченских террористов

Так как в истории с наградным пистолетом Макарова, принадлежащим военному пенсионеру из Петербурга, до сих пор нет ясности, «Фонтанка» посмотрела на его провенанс. Украденный в казахском селе Отар 22 года назад, пистолет был продан в Чечне, а сегодня оказался у эксперта ГУ МВД. Также «Фонтанка» выяснила, что из-за этого оружия уже погибли пять человек, двое из которых – дети.

Как уже сообщила «Фонтанка», пистолет Макарова, которым в 2011 году наградили майора инженерных войск в отставке Юрия Мещерякова, был украден в 1994 году в Казахстане из военной части. Понятно, что в связи с возбужденным уголовным делом по нападению на Мещерякова днем 22 февраля возле ТЦ «Атлантик-Сити», в результате которого один налетчик был убит, а второй ранен, к военному пенсионеру появились вопросы. Также «Фонтанка» сообщила, что Мещеряков столь искренне настаивает на том, что пистолет Макарова именно наградной и настолько подробно описывает процедуру награждения, что в центральном аппарате МВД уже начали служебную проверку.

Как удалось выяснить нашему изданию, в 1994 году из воинской части № 15632 пропал не один пистолет Макарова, из которого 22 февраля Юрий Мещеряков оборонялся в Приморском районе. По данным «Фонтанки», 23 июня 1994 года военным следствием Казахстана было возбуждено уголовное дело по хищению 905 пистолетов Макарова, среди которых и был «петербургский» за номером «АГ 4723». Кстати, кроме пистолетов из той воинской части исчезло еще 20 автоматов Калашникова.

По информации «Фонтанки», в/ч 15632, из которой и исчезла партия оружия тогда, находилась в селе Отар. Она располагалась в паре часов езды от Алма-Аты и фактически представляла собой склад советского вооружения.

Пытаясь выяснить темное прошлое наградного пистолета, корреспондент «Фонтанки» наткнулся на блог молодого человека, служившего в этой части. В нем он разместил статью от 2000 года, где журналист газеты «Казахстанская правда» рассказывает о расследовании хищения именно тех пистолетов.

Как писали казахские журналисты, летом 1994 года в воинскую часть приехал чеченец по имени Хизир, якобы в поисках работы. Он и предложил всю эту авантюру заместителю командира части и начальнику артиллерийского склада. В результате они вывезли 905 пистолетов Макарова и 20 автоматов АКСУ. Журналисты также пишут, что эти два офицера уехали вслед за оружием сами вместе с семьями.

С помощью взяток караван из пяти машин через казахскую, туркменскую и азербайджанскую границы доехал до Грозного – как раз к началу первой чеченской войны. Груз был продан за 300 тысяч долларов, четверть от которых полагалась казахским военным. Они прождали свою долю несколько месяцев, и, когда их настойчивые напоминания надоели чеченским «коллегам», их вывезли в лес и расстреляли. Так погибли два офицера, жена одного из них и двое детей.

Дальнейшая судьба оружия и то, каким образом проданный чеченцами пистолет оказался то ли у военного пенсионера Юрия Мещерякова, то ли в наградном арсенале заместителя начальника Главного управления охраны общественного порядка МВД РФ, генерал-майора полиции Леонида Веденова, а также имя того, кто и подписал наградное удостоверение, – все это пока неизвестно «Фонтанке». Заметим, что ни МВД, ни, со слов Мещерякова, самому ему, это тоже непонятно.

Тем не менее можно утверждать, что как минимум один из 905 пистолетов, украденных в селе Отар, сейчас находится в Петербурге у эксперта ГУ МВД и приобщен к уголовному делу.