Еще
18:00 23.02.2017
Пришлите свою новость!
17:59
Лыжник из Венесуэлы, впервые выступивший на снегу, повеселил зрителей ЧМ в Лахти
17:43
Музыканты группы The Exploited выразили соболезнования семье погибшего петербуржца
17:34
СКА и ЗВО показали у Ледового дворца действующую военную технику
17:28
На Васильевском столкнулись 4 машины
17:17
На льду Ладоги спасали валаамских священников
17:13
День защитника Отечества отмечают феминистки, космонавты и «диванные войска»
17:07
Путин оценил численность боевиков из бывшего СССР в Сирии в 9 тысяч
16:53
В защиту Публички прочитали Салтыкова-Щедрина
16:43
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза
16:34
Постановление об освобождении Дадина не доставили в колонию
15:48
Пистолет Макарова, из которого был убит налетчик возле «Атлантик-Сити», раньше был в руках чеченских террористов
15:32
CМИ: Россия попросит мировые державы оплатить восстановление Сирии
15:20
Мигранты устроили акцию протеста в центре депортации в Екатеринбурге
15:14
На Алтае под лавиной погиб ребенок
15:13
Мединский предложил "отправить поработать на север" противников "Матильды"
14:57
Скорая попала в ДТП на мосту Александра Невского
14:53
Задержан подозреваемый в убийстве после концерта The Exploited в Петербурге
14:37
Кадыров проклял Сталина в Инстаграме
14:19
Грузовой корабль Dragon успешно пристыковался к МКС
14:18
Адвокат: Воспитательницу Чудновец могут освободить к 8 марта
14:15
Из-за снежной бури в Финляндии продолжается "День жестянщика"
14:00
Трамп отложил подписание нового антимиграционного указа
13:58
Житель Новгорода избил трех сотрудников больницы
13:35
В России зарегистрируют бренд «Диванные войска»
13:33
В Женеве начались межсирийские переговоры
12:59
В Duty Free на границе с Финляндией пропал весь алкоголь
12:57
Дэвид Боуи посмертно получил две награды Brits Awards
12:41
Водные экстремалы соберутся в бассейне МУСЦ
12:40
В МВД назначили проверку по оружию, из которого был убит налетчик возле «Атлантик-Сити»
12:33
Япония выразила протест против планов России разместить дивизию на Курилах
12:25
Школьник и пьяный водитель попались на угоне в Петербурге
12:01
У майора запаса Минобороны, убившего налетчика возле «Атлантик-Сити», нашли удостоверение полковника ФСБ
11:54
Сотни россиян "отмечают" 23 февраля в многочасовых пробках на финской границе
11:49
На уловке с рассыпанной мелочью петербургская школьница заработала под 800 тысяч
11:28
В подмосковном Домодедово произошел взрыв газа в жилом доме
11:23
Полиция Нью-Йорка потребовала 25,7 миллиона долларов за охрану Trump Tower
11:10
Генпрокуратура попросила отменить приговор воспитательнице, осужденной за репост видео
10:54
Петербуржца лишили Porcshe за 4 миллиона
10:47
Петербуржца подозревают в совращении двух школьниц
10:41
В Петербурге угнали сгоревшую в ДТП Mazda
10:34
Дипломат КНДР был в аэропорту Куала-Лумпура в день гибели Ким Чон Нама
10:24
Умер народный артист Алексей Петренко
10:21
Восемь человек госпитализированы после ДТП в Свердловской области
10:12
Наградное оружие, из которого убили налетчика у ТЦ «Атлантик-Сити», оказалось с темным прошлым
03:49
Масленицы-2017: от сражения с медведем до сожжения Дарта Вейдера
03:18
Натали Портман сыграет Джеки Кеннеди
02:55
Алексей Румянцев представит «пионерлагерную» акустику
02:45
Триумфальный "Тони Эрдманн" добрался до широкого проката
02:38
STEREOLETO выпустит на петербургскую сцену Тhe Cinematic Orchestra
02:29
Алиса Вокс представит новую электронную программу
02:12
Документальный фильм про Немцова покажут в кинотеатрах
01:58
Мужской фестиваль будет экстремальным и семейным
01:40
Сергей Бабкин сыграет сыграет сольник
00:40
Помощницу Марин Ле Пен полиция обвиняет в фиктивном найме
00:25
Российский паралимпиец сдал допинг-пробы и вернул себе золотую медаль 2016 года
00:13
Украина оценила финансовый ущерб от потери Крыма
22/02
В Турции завершено следствие по делу о попытке переворота
22/02
Госдума одобрила ограничения денежных переводов на Украину
22/02
Советник Путина по интернету решил удалить аккаунт в Facebook
22/02
Горбачёв продаёт виллу в Германии
22/02
«Ленэнерго» на праздники перейдет в режим «технологической тишины»
22/02
В затоплении стадиона на Крестовском оказались виноваты уборщики
22/02
В Нью-Йорке простились с Виталием Чуркиным
22/02
Экс-министра обороны Сердюкова выдвинули в совет директоров ОАК
22/02
К мосту через Керченский пролив начали строить автомобильные подходы
22/02
СМИ: В мире осталось 2,5 трлн баррелей извлекаемых запасов нефти
22/02
НАСА нашла три пригодных для жизни планеты
22/02
Смольный: На стадионе Крестовского прорвало водопровод, а не кровлю
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
23.02.2017 15:48

Пистолет Макарова, из которого был убит налетчик возле «Атлантик-Сити», раньше был в руках чеченских террористов

Так как в истории с наградным пистолетом Макарова, принадлежащим военному пенсионеру из Петербурга, до сих пор нет ясности, «Фонтанка» посмотрела на его провенанс. Украденный в казахском селе Отар 22 года назад, пистолет был продан в Чечне, а сегодня оказался у эксперта ГУ МВД. Также «Фонтанка» выяснила, что из-за этого оружия уже погибли пять человек, двое из которых – дети.

Как уже сообщила «Фонтанка», пистолет Макарова, которым в 2011 году наградили майора инженерных войск в отставке Юрия Мещерякова, был украден в 1994 году в Казахстане из военной части. Понятно, что в связи с возбужденным уголовным делом по нападению на Мещерякова днем 22 февраля возле ТЦ «Атлантик-Сити», в результате которого один налетчик был убит, а второй ранен, к военному пенсионеру появились вопросы. Также «Фонтанка» сообщила, что Мещеряков столь искренне настаивает на том, что пистолет Макарова именно наградной и настолько подробно описывает процедуру награждения, что в центральном аппарате МВД уже начали служебную проверку.

Как удалось выяснить нашему изданию, в 1994 году из воинской части № 15632 пропал не один пистолет Макарова, из которого 22 февраля Юрий Мещеряков оборонялся в Приморском районе. По данным «Фонтанки», 23 июня 1994 года военным следствием Казахстана было возбуждено уголовное дело по хищению 905 пистолетов Макарова, среди которых и был «петербургский» за номером «АГ 4723». Кстати, кроме пистолетов из той воинской части исчезло еще 20 автоматов Калашникова.

По информации «Фонтанки», в/ч 15632, из которой и исчезла партия оружия тогда, находилась в селе Отар. Она располагалась в паре часов езды от Алма-Аты и фактически представляла собой склад советского вооружения.

Пытаясь выяснить темное прошлое наградного пистолета, корреспондент «Фонтанки» наткнулся на блог молодого человека, служившего в этой части. В нем он разместил статью от 2000 года, где журналист газеты «Казахстанская правда» рассказывает о расследовании хищения именно тех пистолетов.

Как писали казахские журналисты, летом 1994 года в воинскую часть приехал чеченец по имени Хизир, якобы в поисках работы. Он и предложил всю эту авантюру заместителю командира части и начальнику артиллерийского склада. В результате они вывезли 905 пистолетов Макарова и 20 автоматов АКСУ. Журналисты также пишут, что эти два офицера уехали вслед за оружием сами вместе с семьями.

С помощью взяток караван из пяти машин через казахскую, туркменскую и азербайджанскую границы доехал до Грозного – как раз к началу первой чеченской войны. Груз был продан за 300 тысяч долларов, четверть от которых полагалась казахским военным. Они прождали свою долю несколько месяцев, и, когда их настойчивые напоминания надоели чеченским «коллегам», их вывезли в лес и расстреляли. Так погибли два офицера, жена одного из них и двое детей.

Дальнейшая судьба оружия и то, каким образом проданный чеченцами пистолет оказался то ли у военного пенсионера Юрия Мещерякова, то ли в наградном арсенале заместителя начальника Главного управления охраны общественного порядка МВД РФ, генерал-майора полиции Леонида Веденова, а также имя того, кто и подписал наградное удостоверение, – все это пока неизвестно «Фонтанке». Заметим, что ни МВД, ни, со слов Мещерякова, самому ему, это тоже непонятно.

Тем не менее можно утверждать, что как минимум один из 905 пистолетов, украденных в селе Отар, сейчас находится в Петербурге у эксперта ГУ МВД и приобщен к уголовному делу.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45

В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ

В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
Navis Development Group
14.02.2017 15:00

Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»

Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05

Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу

Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Музыканты группы The Exploited выразили соболезнования семье погибшего петербуржца
На Васильевском столкнулись 4 машины
На льду Ладоги спасали валаамских священников
Пистолет Макарова, из которого был убит налетчик возле «Атлантик-Сити», раньше был в руках чеченских террористов
Мигранты устроили акцию протеста в центре депортации в Екатеринбурге
На Алтае под лавиной погиб ребенок
Скорая попала в ДТП на мосту Александра Невского
Житель Новгорода избил трех сотрудников больницы
В МВД назначили проверку по оружию, из которого был убит налетчик возле «Атлантик-Сити»
Школьник и пьяный водитель попались на угоне в Петербурге
Шесть наградных пуль от майора
Паркмен не спас «БМВ»
Кого обвинили в покушении на премьера Черногории
"Аль-Каида" научила Родину защищать
Совершенно секретный подполковник Федосов
Уголовный разворот в деле “Порше” против скорой
Похищенный бриллиант сбежал в Китай
Как в Выборгском районе боятся ртути
Шутка над "Полпредством" от имени ФСБ удалась
Новый хакер из «Шалтая»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

День защитника Отечества отмечают феминистки, космонавты и «диванные войска»

Лосось с ажурными блинами. Экспресс-рецепт

Собака финского президента стала звездой соцсетей

Крыша стадиона на Крестовском протекла

Кронштадт расскажет о себе в документальном фильме от первого лица

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон. Фото с сайта Twitter.com

Спецкор: Президент Исландии может запретить всю пиццу в стране

Новости компаний
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45
В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ
В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
Navis Development Group
14.02.2017 15:00
Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»
Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05
Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.