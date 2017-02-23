День защитника Отечества отмечают феминистки, космонавты и «диванные войска»
«Фонтанка» изучила соцсети и сайты различных ведомств на предмет поздравлений сильной половины жителей России с праздником. Неожиданно на первый план в этот день вышли «военнообязанные красавицы» и петербургские феминистки, вставшие на защиту мужского эго. «Павшие в бою» мужчины разлеглись вокруг Вечного огня на Марсовом поле, а потом позировали с голыми спинами, на которых было как бы выцарапано «с 23 февраля» – именно так выглядела антимилитаристская акция от феминисток.
«Мы против принуждения мужчин к военной службе. Мужчина с младенчества воспитывается с идеей о том, что он должен защищать. Но на самом деле, его учат лишь агрессивному поведению и полному подавлению своих эмоций. Он становится винтиком, который используют те, в чьих руках сосредоточена власть. Псом, который выучил единственную команду — "фас".», – считают защитницы женских прав.
Фотографией с годовалыми младенцами в форме времен Великой Отечественной войны поздравил своих подписчиков бывший уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов.
Масштабно отмечают праздник и в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов выложил целый ряд фото, на котором мальчики и девочки катаются на БТР и делают селфи с самим Аксеновым.
В Twitter Минобороны тоже появились отнюдь не мужественные солдаты, а девушки – курсанты РВВДКУ. Фотография сопровождается подписью с поздравлениями от министерства в адрес прекрасных защитниц.
Девушки – курсанты РВВДКУ поздравляют мужчин с Днем защитника Отечества, а мы поздравляем с этим праздником прекрасных защитниц! pic.twitter.com/4Vt97T4SVX— Минобороны России (@mod_russia) February 23, 2017
Twitter Роскомнадзора тоже украсился ироничной картинкой — кот в шлеме сидя на диване поздравляет защитников от имени «диванных войск».
Поздравляем с Днем защитника Отечества!💪💪💪 pic.twitter.com/cyz3qiW8bK— Роскомнадзор (@roscomnadzor) February 23, 2017
Не остался в стороне и служивший на флоте главный метеоролог Петербурга Александр Колесов — в честь праздника он надел тельняшку 30-летней давности, которую по его словам, он носил еще во время службы.
Самое далекая «открытка» прилетела к россиянам из космоса – Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков, Олег Новицкий, в данный момент находящиеся на МКС, присоединились к поздравлениям.
Роскосмос и космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков, Олег Новицкий поздравляют с Днем защитника Отечества! pic.twitter.com/KCvAk10Qah— РОСКОСМОС (@roscosmos) February 23, 2017
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Справка:
День защитника Отечества — праздник, отмечаемый 23 февраля в России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии. Был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвертой годовщине Красной Армии, в котором говорилось: «В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной Армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной Армии (23 февраля)». Первоначально именовался как «День Красной Армии и Флота». С 1946 до 1993 гг. носил название «День Советской Армии и Военно-Морского флота». После распада СССР праздник также продолжают отмечать в ряде других стран СНГ.