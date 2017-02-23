День защитника Отечества отмечают феминистки, космонавты и «диванные войска»

С легкой долей иронии отнеслись к празднованию Дня защитника Отечества пользователи соцсетей. 23 февраля поздравления прозвучали как в адрес тех, кто действительно причастен к празднику, так и тех, чья роль в защите Отечества сомнительна.

«Фонтанка» изучила соцсети и сайты различных ведомств на предмет поздравлений сильной половины жителей России с праздником. Неожиданно на первый план в этот день вышли «военнообязанные красавицы» и петербургские феминистки, вставшие на защиту мужского эго. «Павшие в бою» мужчины разлеглись вокруг Вечного огня на Марсовом поле, а потом позировали с голыми спинами, на которых было как бы выцарапано «с 23 февраля» – именно так выглядела антимилитаристская акция от феминисток.

«Мы против принуждения мужчин к военной службе. Мужчина с младенчества воспитывается с идеей о том, что он должен защищать. Но на самом деле, его учат лишь агрессивному поведению и полному подавлению своих эмоций. Он становится винтиком, который используют те, в чьих руках сосредоточена власть. Псом, который выучил единственную команду — "фас".», – считают защитницы женских прав.

С праздником!!! 😄🌷🎆 #23февраля Публикация от Екатерина Ткачёва (@keep_calm__bro) Фев 23 2017 в 4:51 PST

Фотографией с годовалыми младенцами в форме времен Великой Отечественной войны поздравил своих подписчиков бывший уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов.

С Днём Защитника Отечества!!! Публикация от Павел Астахов (@rfdeti) Фев 23 2017 в 3:02 PST

Масштабно отмечают праздник и в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов выложил целый ряд фото, на котором мальчики и девочки катаются на БТР и делают селфи с самим Аксеновым.

В Twitter Минобороны тоже появились отнюдь не мужественные солдаты, а девушки – курсанты РВВДКУ. Фотография сопровождается подписью с поздравлениями от министерства в адрес прекрасных защитниц.

Девушки – курсанты РВВДКУ поздравляют мужчин с Днем защитника Отечества, а мы поздравляем с этим праздником прекрасных защитниц! pic.twitter.com/4Vt97T4SVX — Минобороны России (@mod_russia) February 23, 2017

Twitter Роскомнадзора тоже украсился ироничной картинкой — кот в шлеме сидя на диване поздравляет защитников от имени «диванных войск».

Поздравляем с Днем защитника Отечества!💪💪💪 pic.twitter.com/cyz3qiW8bK — Роскомнадзор (@roscomnadzor) February 23, 2017

Не остался в стороне и служивший на флоте главный метеоролог Петербурга Александр Колесов — в честь праздника он надел тельняшку 30-летней давности, которую по его словам, он носил еще во время службы.

Самое далекая «открытка» прилетела к россиянам из космоса – Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков, Олег Новицкий, в данный момент находящиеся на МКС, присоединились к поздравлениям.

Роскосмос и космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков, Олег Новицкий поздравляют с Днем защитника Отечества! pic.twitter.com/KCvAk10Qah — РОСКОСМОС (@roscosmos) February 23, 2017