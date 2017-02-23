CМИ: Россия попросит мировые державы оплатить восстановление Сирии

Россия просит мировые державы выделить миллиарды долларов на восстановление Сирии, рассказал 23 февраля Financial Times (FT) неназванный европейский дипломат.

По данным газеты, этот вопрос будет обсуждаться 23 февраля на межсирийских переговорах в Женеве.

«Они [Россия] пришли, перевернули там все вверх дном, все сломали и хотят, чтобы все за это платили», – сказал собеседник FT.

Как сказали изданию другие европейские дипломаты, замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов на встрече послов стран ЕС в Москве заявил, что на восстановление Сирии потребуются десятки миллиардов долларов.

При этом, сказал Богданов, от России в этом вопросе «не следует ждать ничего», утверждают собеседники FT.

К просьбе России могут отнестись негативно, говорят источники газеты, с учетом того, что западные страны считают страну ответственной за разрушение крупных сирийских городов, таких, как Алеппо.