Мигранты устроили акцию протеста в центре депортации в Екатеринбурге

Мигрант, который не захотел уезжать из России, забаррикадировался в центре временного содержания иностранных граждан в Екатеринбурге, сообщается 23 февраля на сайте прокуратуры Свердловской области.

Ранее старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова в беседе с «Интерфаксом» рассказала, что в комнате закрылись десять человек. Однако руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Валерий Горелых заявил, что семь мигрантов из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других стран ближнего зарубежья просили не депортировать их.

На сайте прокуратуры сообщается, что, когда в центр временного содержания прибыли сотрудники правоохранительных органов, мужчина прекратил акцию протеста.

По словам Канатовой, мигрант объяснил свои действия тем, что его не устраивают условия питания, кроме того, он пожаловался, что в центре временного содержания мигрантов антисанитарные условия. В знак протеста мужчина «поцарапал себя в области запястья», передает агентство.

Горелых также отметил, что те, кто закрылся в комнате, были ранее судимы по разным статьям Уголовного кодекса России, в том числе за мошенничество, имущественные преступления, а один даже за особо тяжкое преступление с летальным исходом.

Прокуратура проверит в центре условия содержания, организации питания и оказания медицинской помощи, а также законность нахождения в нем мигрантов.