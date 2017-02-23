Мединский предложил "отправить поработать на север" противников "Матильды"
Министр культуры РФ Владимир Мединский в эфире Радио «Комсомольская правда» резко раскритиковал кампанию, развернувшуюся против фильма Алексея Учителя "Матильда". По его мнению, она "абсолютно возмутительна", а люди, которые угрожают создателям и будущим прокатчикам ленты, должны отвечать перед законом.
«Я был на съёмках, видел съёмки несколько минут, смотрел павильон с декорациями, декорации впечатляющие, — отметил чиновник в эфире радиостанции вечером 22 февраля. — Глубоко убеждён, что вся история высосана из пальца. Я фильм обязательно посмотрю, как только он будет смонтирован».
Мединский также подчеркнул, что авторов, которые создают произведения искусства, надо защищать.
«Тем более защищать их от безумных активистов, критикующих фильм, который не видел даже режиссер. Людей, которые угрожают взрывать кинотеатры, где будет этот фильм, необходимо для профилактики отправить работать на Север. Может, после этого у них энтузиазм убавится. Потому что это называется угроза террористических актов. Кампания вокруг „Матильды« — абсолютно возмутительна!» — резюмировал глава Минкультуры.
Источник: "Свободная пресса"
Справка:
В начале ноября 2016 года бывший прокурор Крыма, а ныне депутат от фракции «Единая Россия» Наталья Поклонская по просьбе движения «Царский крест» направила первый запрос генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить фильм «Матильда» Алексея Учителя. В конце января всё та же Поклонская направила в надзорное ведомство РФ ещё один запрос с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма «Матильда». По мнению депутата, сценарий фильма также должна проверить экспертная комиссия из числа профессиональных историков и представителей церкви (православных богословов), так как «в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные — Святые Государь Николай Второй, Государыня Александра Феодоровна, Великие Княжны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия и Цесаревич Алексей».