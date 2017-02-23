Мединский предложил "отправить поработать на север" противников "Матильды"

Министр культуры РФ Владимир Мединский в эфире Радио «Комсомольская правда» резко раскритиковал кампанию, развернувшуюся против фильма Алексея Учителя "Матильда". По его мнению, она "абсолютно возмутительна", а люди, которые угрожают создателям и будущим прокатчикам ленты, должны отвечать перед законом.

«Я был на съёмках, видел съёмки несколько минут, смотрел павильон с декорациями, декорации впечатляющие, — отметил чиновник в эфире радиостанции вечером 22 февраля. — Глубоко убеждён, что вся история высосана из пальца. Я фильм обязательно посмотрю, как только он будет смонтирован».

Мединский также подчеркнул, что авторов, которые создают произведения искусства, надо защищать.

«Тем более защищать их от безумных активистов, критикующих фильм, который не видел даже режиссер. Людей, которые угрожают взрывать кинотеатры, где будет этот фильм, необходимо для профилактики отправить работать на Север. Может, после этого у них энтузиазм убавится. Потому что это называется угроза террористических актов. Кампания вокруг „Матильды« — абсолютно возмутительна!» — резюмировал глава Минкультуры.