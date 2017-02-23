Задержан подозреваемый в убийстве после концерта The Exploited в Петербурге

В Петербурге задержан подозреваемый в уличном убийстве после концерта панк-группы The Exploited. СК склоняется к бытовой версии, а не идеологической.

Напомним, поздно вечером 18 февраля на углу Бронницкой улицы и Клинского проспекта в Адмиралтейском районе неизвестный напал с ножом на 27-летнего мужчину, вышедшего из клуба "Космонавт" после выступления шотландского коллектива The Exploited. Потерпевший умер в машине скорой помощи, убийца скрылся, очевидцы рассказывали о конфликте панков и скинхедов.

По данным "Фонтанки", накануне, 22 февраля, в Петербурге был задержан подозреваемый в убийстве. Это 42-летний Михайлов, который, по версии следствия, совершил преступление из личной неприязни.

Михайлов задержан на двое суток, в течение которых следствие может обратиться в суд с ходатайством о мере пресечения.

По информации "Фонтанки", на Бронницкой погиб уроженец белорусского Могилева Игорь Буяков.