Следующая остановка - Траппист1

После того как НАСА объявило о том, что астрономы открыли систему сразу с семью планетами размера Земли, причем на каждой из них возможно существование воды в жидкой фазе, а три находятся в «обитаемой» зоне, интернет-пользователи всей Земли принялись обсуждать перспективы человечества. «Планы на будущее – после Нью-Йорка надо куда-нибудь в систему Trappist1», «К переезду на новую планету – готовы!» – шутят в Твиттере.

К такой реакции землян подталкивают сами астрономы: прямо во время видеодоклада, транслировавшегося на весь мир и заранее бурно анонсированного, зрители увидели завораживающую картинку якобы с одной из планет далекой системы, о которой ученые грезят как о нашем будущем доме. Взгляду любопытствующих предстал пейзаж с закатным Солнцем (то есть, простите, Траппистом-1), арками из ледника, безбрежным морем, облаками и несколькими достаточно крупными полумесяцами в небе – соседними планетами.

«Есть, правда, одна проблема… Туда лететь 40 лет со скоростью света, которую пока развить невозможно», – с грустью прокомментировали пользователи. «Как жаль, что не в нашем поколении!» – вздохнули другие.

Несколько позже НАСА в своем Твиттере разместило панораму на 360 градусов, создающую эффект, будто зритель стоит на поверхности одной из планет – Trappist-1d (планеты названы буквами, от b до h). Из-за горы выглядывает крупное желтое светило, первопроходца окружают камни, скалы, снег, а над его головой нахмурилось красное небо с множеством небесных тел.

Дальше – больше: уже в ночи по европейскому времени и к вечеру в Хьюстоне земляне увидели первый постер для туристов будущего. Судя по весточке, завезенной в наш век виртуальной машиной времени, им будет предложено провести каникулы в туре по планетам системы Trappist-1, начиная с Trappist-1e, всего в 12 парсеках от Земли. В описании тура, якобы уже даже получившего титул лучшего в обитаемой зоне, покупателей завлекают «бриллиантовыми объектами в красном небе», напоминающими большие и меньшие версии нашей Луны.

«Эти семь каменистых миров прижались к своей маленькой, тусклой красной звезде, словно семья к очагу», – выжимают слезу пиарщики. При этом постер, который предлагается распечатать или разместить в качестве фона на экран компьютера, выполнен в стиле середины прошлого века и времен первых покорителей космоса. Видимо, на их ностальгические воспоминания и делалась ставка. На плакате – силуэты двух взрослых и ребенка, что, раскрыв рот, прижался к окну, за которым ему открывается явно обитаемый пейзаж с горами, морем и гигантскими планетами в небе – все в той же красной дымке. Тут же – ссылки на бесплатные приложения для компьютеров и телефонов, позволяющие совершить виртуальные путешествия уже сейчас.

Кстати, о красной дымке. Из научных описаний открытых планет, сделанных уже на полном серьезе, следует, что факт наличия воды (и уж тем более жизни) на самом деле еще не установлен, речь идет лишь о том, что она МОЖЕТ там быть. А из того, что уже можно утверждать, – то, что семь планет вращаются на орбитах достаточно близко к своей звезде, которая считается одной из самых маленьких и холодных среди красных карликов, и что вообще ученые еще спорят, стоит ли в принципе искать жизнь возле красных карликов. Кроме того, на планетах Trappist-1 нет восходов и закатов: на одной половине планеты – всегда день, а на другой – всегда ночь. Год длится от 1 до 20 дней (в зависимости от орбиты), «солнечный» свет на планетах – оранжево-красный, а само светило занимает на небосклоне до шести раз больше места. А растения, если они там есть, – с большой вероятностью красного или черного цвета. В общем, тот еще комфорт! Зато какой простор для научных фантастов от литературы и кинематографии… Многие комментаторы уже вспомнили «Интерстеллар», и картинка с космонавтом, сидящим за столиком перед стаканом чая в подстаканнике, стала частым сопровождением для постов об открытии НАСА.

При этом ряд пользователей интернета возмутило, что российские СМИ не уделили должного внимания открытию зарубежных астрономов: найти перевод трансляции на русский оказалось непросто, в то время как все эфирное время отдавалось под прозаические земные конфликты.

«Когда ученые ищут разумную жизнь там, потому что не могут найти ее здесь», – заметил один из комментаторов.

