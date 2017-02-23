Кадыров проклял Сталина в Инстаграме
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Инстаграме отметил 73-ю годовщину депортации чеченского народа в годы Великой Отечественной войны.
"23 февраля 1944 года чеченский народ был погружён в скотские вагоны и депортирован в Сибирь и бескрайние степи Средней Азии. Больше половины чеченцев погибло от холода, голода, эпидемий и произвола властей. Только в 1959 году чеченский народ достиг численности, которая была в 1939 году. Нашу республику упразднили, разделили на лоскутки, породив проблему на многие и многие десятилетия. Народ лишился жилья, имущества, архивов, бесценных реликвий. За тринадцать лет сибирской ссылки хозяйства чеченцев разрушили или разобрали на стройматериал, имущество разграбили. Иосиф Сталин (да будь он тысячи раз проклят) хотел стереть с лица земли наш народ и память о нём! Но и на его душу нашлась "тройка", которая укоротила жизнь тирана", – написал Кадыров.
"Тысячи и тысячи чеченцев защищали Кавказ, Сталинград, Москву, прорывали блокаду Ленинграда, брали Кёнигсберг и Берлин, освобождали Варшаву, Киев, Прагу и Вену. В благодарность за это Сталин расправился с чеченским народом. Любая война в мире сопровождается всплеском преступности. Так было тысячи лет назад, в годы Великой Отечественной войны, так происходит и в наши дни. Действиям уголовников была дана политическая окраска, вместо того, чтобы наказать конкретных виновных. Доподлинно известно, что среди десятков тысяч воюющих в рядах гитлеровцев бывших граждан СССР не было чеченцев. Мы твёрдо убеждены, что подобные 1944 году события никогда не повторятся впредь. А тем, кто и сегодня стремится героизировать Сталина, приписать исключительно ему одному победу в Великой Отечественной войне, следует вспомнить, что на фронтах и в тылу погибли десятки миллионов человек. Это они победили фашизм, а не Сталин!" – заявил чеченский лидер.