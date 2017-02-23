Кадыров проклял Сталина в Инстаграме

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Инстаграме отметил 73-ю годовщину депортации чеченского народа в годы Великой Отечественной войны.

"23 февраля 1944 года чеченский народ был погружён в скотские вагоны и депортирован в Сибирь и бескрайние степи Средней Азии. Больше половины чеченцев погибло от холода, голода, эпидемий и произвола властей. Только в 1959 году чеченский народ достиг численности, которая была в 1939 году. Нашу республику упразднили, разделили на лоскутки, породив проблему на многие и многие десятилетия. Народ лишился жилья, имущества, архивов, бесценных реликвий. За тринадцать лет сибирской ссылки хозяйства чеченцев разрушили или разобрали на стройматериал, имущество разграбили. Иосиф Сталин (да будь он тысячи раз проклят) хотел стереть с лица земли наш народ и память о нём! Но и на его душу нашлась "тройка", которая укоротила жизнь тирана", – написал Кадыров.