Адвокат: Воспитательницу Чудновец могут освободить к 8 марта

Алексей Бушмаков, адвокат воспитательницы из детсада Екатеринбурга Евгении Чудновец, которая была осуждена за репост видео в соцсети, заявил, что приговор в ее отношении могут отменить до 8 марта 2017 года, передает «Интерфакс».

«Конец срока отбывания наказания у Чудновец — 7 апреля 2017 года. Я надеюсь, что судья Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ передаст представление прокуратуры и вторую кассационную жалобу защиты в президиум Курганского областного суда очень быстро, а суд сможет пересмотреть и отменить приговор до 8 марта 2017 года и признать за ней право на реабилитацию, освободив Евгению накануне праздника», — сказал он.

Он также отметил, что внесение кассационного представления в Верховный суд не означает решения данного вопроса и подчеркнул, что говорить о победе в данном деле «преждевременно».

Ранее сообщалось, что замгенпрокурора России попросил отменить приговор осужденной за репост воспитательнице.