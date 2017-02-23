Трамп отложил подписание нового антимиграционного указа

Президент США Дональд Трамп отложил подписание нового миграционного указа​. Об этом заявил чиновник из его администрации, передает 23 февраля Reuters.

По словам источника, публикация указа ожидается «где-то на следующей неделе».

Трамп заявил 16 февраля, что указ будет опубликован на этой неделе. По его словам, новый документ «защитит народ США» и будет «исчерпывающим».

Как сообщало агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, в новой версии указа также сохранится запрет на въезд гражданам из Ирана, Ирака, Сирии, Йемена, Сомали, Судана и Ливии, но это не коснется тех, кто получил американские визы или грин-карты. Кроме того, в США смогут въезжать те, у кого есть двойное гражданство.

Другой источник агентства, который пожелал остаться анонимным, заявил, что в новом указе не будет содержаться прямого указания о высылке или запрете на прием США сирийских беженцев. Он отметил, что эти положения являются предварительными и документ может быть доработан или изменен перед официальной публикацией.