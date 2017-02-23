Трамп отложил подписание нового антимиграционного указа
Президент США Дональд Трамп отложил подписание нового миграционного указа. Об этом заявил чиновник из его администрации, передает 23 февраля Reuters.
По словам источника, публикация указа ожидается «где-то на следующей неделе».
Трамп заявил 16 февраля, что указ будет опубликован на этой неделе. По его словам, новый документ «защитит народ США» и будет «исчерпывающим».
Как сообщало агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, в новой версии указа также сохранится запрет на въезд гражданам из Ирана, Ирака, Сирии, Йемена, Сомали, Судана и Ливии, но это не коснется тех, кто получил американские визы или грин-карты. Кроме того, в США смогут въезжать те, у кого есть двойное гражданство.
Другой источник агентства, который пожелал остаться анонимным, заявил, что в новом указе не будет содержаться прямого указания о высылке или запрете на прием США сирийских беженцев. Он отметил, что эти положения являются предварительными и документ может быть доработан или изменен перед официальной публикацией.
Источник: РБК