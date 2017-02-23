Житель Новгорода избил трех сотрудников больницы

Пьяный пациент Новгородской областной клинической больницы нанес тяжелые травмы нескольким сотрудникам медицинского учреждения, передает 23 февраля «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения.

«В четверг ночью бригада скорой помощи доставила из городского кафе в больницу мужчину 1978 года рождения с рваной раной на лице. Он был нетрезв и агрессивен», — говорится в сообщении.

В результате бесчинств пациента в приемном покое медсестра получила сотрясение мозга. Кроме того, мужчина сломал лицевую кость санитарке и нанес травмы охраннику больницы.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Мужчина был задержан полицией.