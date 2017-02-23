В России зарегистрируют бренд «Диванные войска»

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) поступила заявка на регистрацию бренда и логотипа «Диванные войска», передает агентство городских новостей «Москва».

Сообщается, что в соответствии с классом регистрации под данным товарным знаком может выпускаться печатная продукция, учебные материалы, одежда, обувь и головные уборы.

«Думаю, что эта заявка — шутка к 23 февраля, что часто встречается в патентном бизнесе», — прокомментировал регистрацию данного бренда глава Первой патентной компании Анатолий Аронов.

Он также отметил, что под этим брендом могут выпускаться товары для «мужчин, склонных к бездействию на диване».