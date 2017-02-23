Дэвид Боуи посмертно получил две награды Brits Awards

Дэвид Боуи посмертно был признан лучшим британским сольным исполнителем года, на церемонии вручения музыкальной премии Brits Awards, которая прошла в Лондоне 22 февраля, сообщает BBC News.

Последний прижизненный альбом Боуи «Blackstar» победил в номинации «Лучший британский альбом».

Награду лучшей британской сольной исполнительницы получила Эмили Санде. Лучшей британской группой была названа The 1975.

Певица Адель завоевала Brits Awards в категории «Мировой успех». Дрейк и Бейонсе получили награды как лучшие международные исполнитель и исполнительница.

Премия Brit Awards вручается с 1977 года и считается, наряду с «Грэмми», одной из самых авторитетных и значимых музыкальных наград. На церемонии вручения «Грэмми», прошедшей 12 февраля, Дэвид Боуи и его альбом «Blackstar» получили пять наград.