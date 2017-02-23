В МВД назначили проверку по оружию, из которого был убит налетчик возле «Атлантик-Сити»

В центральном аппарате МВД РФ 23 февраля решили проверить, каким образом петербургский военный пенсионер Мещеряков получил разрешение на ношение пистолета Макарова. Впрочем, несмотря на то, что оружие находилось в розыске, сам майор запаса убедителен в показаниях, касающихся процедуры его награждения.

Как уже сообщала «Фонтанка», эксперт ГУ МВД изучил пистолет Макарова, из которого военный пенсионер Мещеряков днем 22 февраля убил налетчика, и пришел к выводу, что именно этот пистолет за номером «АГ 4723» находится в розыске с 1994 года как похищенный из воинской части в Казахстане.

Также наше издание, подробно описав события возле «Атлантик-Сити», сообщало, что майор запаса Минобороны Юрий Мещеряков официально получил этот пистолет в качестве награды за службу в Абхазии. Соответственно, он предъявил и удостоверение к оружию. Разрешение на пистолет Макарова именно за номером «АГ 4723» ему подписал заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ, генерал-майор полиции Леонид Веденов.



Разумеется, после экспертизы удостоверение Юрия Мещерякова на оружие вызвало подозрения. Он был допрошен. Однако он настолько подробно описал процедуру награждения, оформления документов на наградное оружие, что заставил оперативников усомниться в том, что он заведомо носил незаконное оружие. По информации «Фонтанки», его логика проста – «мне это оружие официально вручили, готов к любой проверке, а отчего данный мне пистолет Макарова имеет такую темную биографию, – надо спрашивать в МВД».



В центральном аппарате МВД «Фонтанке» подтвердили, что информация об этой неразберихе с пистолетом Макарова Мещерякова дошла до руководства министерства, которое распорядилось провести проверку. Безусловно, вопросы будут заданы и начальнику Главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, генералу Веденову. Ведь 24 ноября 2016 года Указом президента Леонид Веденов был назначен именно на эту должность.