Япония выразила протест против планов России разместить дивизию на Курилах

Планы России по усилению военного присутствия на Курильских островах «противоречат позиции Японии в отношении этих территорий». Об этом, как 23 февраля сообщает Reuters, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Таким образом Суга прокомментировал слова министра обороны Сергея Шойгу, заявившего в Госдуме, что Россия планирует в 2017 году «завершить размещение дивизии» на Курилах.

По словам генерального секретаря кабинета министров Японии, размещение дивизии будет обсуждаться на встрече глав Минобороны и МИД двух стран, запланированной на 20 марта в Токио.

«Если это шаг [размещение дивизии] направлен на усиление военного присутствия России на островах, то это вызывает сожаления и противоречит позиции Японии, считающих их своей территорией», — заявил Суга.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления в Госдуме не уточнил состав дивизии, размещаемой на Курильских островах. С конца 1970-х годов на Курилах находится 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия.

В 2015 году Сергей Шойгу заявил, что Министерство обороны перевооружает воинские части на Курилах, а также сообщал, что на одном из островов планируется построить военную базу.

В 2016 году глава Минобороны РФ объявил о планах разместить на Курилах ракетные комплексы «Бастион» и «Бал». Несколько Курильских островов являются предметом территориального спора между Россией и Японией. Этот спор — одна из основных причин, по которым РФ и Япония уже более 70 лет не могут подписать мирный договор.