У майора запаса Минобороны, убившего налетчика возле «Атлантик-Сити», нашли удостоверение полковника ФСБ

При осмотре машины, на которой днем 22 февраля Юрий Мещеряков подъехал к торговому центру на улице Савушкина в Петербурге, нашли удостоверение полковника ФСБ.

По информации «Фонтанки», после того как эксперт ГУ МВД дал заключение по его пистолету Макарова, оперативники уголовного розыска Приморского района осмотрели автомашину Land Rover, на которой в 14:30 22 февраля от обменника на Лиговском проспекте к «Атлантик-Сити» приехал Мещеряков. В его машине было обнаружено пенсионное удостоверение полковника ФСБ с его данными и фотографией. «Фонтанка» узнала, что Мещеряков, после того как сам оказался в больнице, был допрошен по данным фактам. Однако Юрий Мещеряков настаивает на том, что удостоверение о наградном оружии настоящее и пистолет Макарова ему действительно вручали.

Ранее «Фонтанка» писала, что оборонявшийся от налетчиков петербуржец Юрий Мещеряков представился правоохранителям майором запаса Минобороны, а пистолет Макарова, из которого он убил одного из нападавших и ранил другого, достался ему в качестве особого поощрения за службу в Абхазии. Уже сегодня, 23 февраля, выяснилось, что это оружие с 1994 года числится в розыске, следовательно и разрешение на пистолет, которое было у Мещерякова, также вызывает сомнения.

«Фонтанка» продолжает разбираться в этой необычной интриге.