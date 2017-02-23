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23.02.2017 11:28

В подмосковном Домодедово произошел взрыв газа в жилом доме

В подмосковном Домодедово произошел взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном панельном жилом доме, в результате чего пострадали два человека, передает 23 февраля РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире на втором этаже дома 10/1 на улице Ильюшина с последующим пожаром на площади порядка 10 кв. м. Пострадавшие доставлены в домодедовскую центральную районную больницу в состоянии средней тяжести», — заявил он.

По словам источника, из подъезда были эвакуированы 25 человек, в том числе пять детей. При этом отмечается, что спасателям удалось потушить возникший пожар.

По предварительным данным, несущие конструкции здания не повреждены. В настоящее время специалисты выясняют причины взрыва.

Источник: Газета.ру


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