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23.02.2017 11:23

Полиция Нью-Йорка потребовала 25,7 миллиона долларов за охрану Trump Tower

Охрана небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке с момента победы Дональда Трампа на выборах и до его переезда в Белый дом обошлась полиции Нью-Йорка в 25,7 миллиона долларов.

Об этом, сообщает Politico, говорится в документах, предоставленных полицейским управлением и властями Нью-Йорка в Конгресс США. Полиция просит возместить ей расходы на охрану Trump Tower в течение 75 дней, прошедших между победой Трампа на выборах и инаугурацией.

Полицейское управление Нью-Йорка также указывает, что в Trump Tower по-прежнему проживают жена и сын Трампа. Затраты на обеспечение их безопасности составляют, по оценкам полиции, от 126 тысяч до 145 тысяч в день, или около 4,5 миллиона долларов в год.

В том случае, когда в Trump Tower во время визитов в Нью-Йорк будет останавливаться сам президент США, расходы на охрану «значительно возрастут», указывает руководство полиции.

Власти Нью-Йорка ранее оценили затраты на обеспечение безопасности Трампа и его семьи в Trump Tower в 35 миллионов долларов. Конгресс пока согласился компенсировать лишь 7 миллионов долларов из этой суммы.

68-этажная Trump Tower — один из самых известных небоскребов в Нью-Йорке, построенный компанией миллиардера Дональда Трампа. В здании, помимо жилых и торговых помещений, находится его офис и одна из квартир.

Источник: Медуза


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