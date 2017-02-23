Генпрокуратура попросила отменить приговор воспитательнице, осужденной за репост видео

Заместитель генпрокурора России Леонид Коржинек внес в Верховный суд представление на приговор Евгении Чудновец, которая была осуждена за репост видео с издевательствами над ребенком. В представлении говорится, что в деле Чудновец отсутствует состав преступления.

Официальное сообщение Генпрокуратуры о внесении представления было опубликовано на официальном сайте ведомства в 0:37 по московскому времени в ночь на 23 февраля. Решение может принять Курганский областной суд, если Верховный суд РФ согласится с предложением заместителя генпрокурора России Леонида Коржинека и возбудит кассационное производство.

"Ранее, 8 ноября 2016 года, Катайский районный суд области признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч .2 ст. 242.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенное с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») и приговорил к 6 месяцам лишения свободы. Впоследствии по апелляционному представлению прокуратуры Курганской области суд снизил наказание с шести месяцев до пяти, несмотря на ходатайство прокуратуры заменить Чудновец наказание на другое, не связанное с лишением свободы. В дальнейшем прокуратура области пыталась обжаловать и это решение, однако Курганский областной суд отказал в пересмотре дела Чудновец", – говорится в сообщении.