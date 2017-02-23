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23.02.2017 11:10

Генпрокуратура попросила отменить приговор воспитательнице, осужденной за репост видео

Заместитель генпрокурора России Леонид Коржинек внес в Верховный суд представление на приговор Евгении Чудновец, которая была осуждена за репост видео с издевательствами над ребенком. В представлении говорится, что в деле Чудновец отсутствует состав преступления.

Официальное сообщение Генпрокуратуры о внесении представления было опубликовано на официальном сайте ведомства в 0:37 по московскому времени в ночь на 23 февраля. Решение может принять Курганский областной суд, если Верховный суд РФ согласится с предложением заместителя генпрокурора России Леонида Коржинека и возбудит кассационное производство.

"Ранее, 8 ноября 2016 года, Катайский районный суд области признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч .2 ст. 242.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенное с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») и приговорил к 6 месяцам лишения свободы. Впоследствии по апелляционному представлению прокуратуры Курганской области суд снизил наказание с шести месяцев до пяти, несмотря на ходатайство прокуратуры заменить Чудновец наказание на другое, не связанное с лишением свободы. В дальнейшем прокуратура области пыталась обжаловать и это решение, однако Курганский областной суд отказал в пересмотре дела Чудновец", – говорится в сообщении.

Справка:

Евгения Чудновец была осуждена на пять месяцев колонии за то, что сделала репост видео, на котором показано, как сотрудники детского лагеря издеваются над ребенком. Чудновец хотела привлечь внимание общественности к издевательствам, но была осуждена за распространение детской порнографии. Воспитатели детского лагеря также получили тюремные сроки.

Дело Евгении Чудновец дошло до президента России Владимира Путина: его попросили разобраться в деле на декабрьской большой пресс-конференции. Впоследствии уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, что глава региона Евгений Куйвашев готов помиловать Чудновец, если поступит соответствующая просьба. Чудновец прошение о помиловании подавать отказалась.

22 февраля Верховный суд постановил отменить приговор по другому резонансному делу — активиста Ильдара Дадина. Суд поддержал ходатайство Генпрокуратуры, которая сочла, что в его деле нет состава преступления. Дадин был первым в России осужденным по уголовной статье о повторных нарушениях на митингах. Ему дали два с половиной года колонии, срок заключения Дадина истекал в июле 2017 года.


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