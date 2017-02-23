Петербуржца подозревают в совращении двух школьниц

Житель Центрального района Петербурга через интернет соблазнил 13-летнюю школьницу. Вначале он присылал ей свои обнаженные фотографии, а потом завлек ее к себе в гости.

По данным «Фонтанки», 22 февраля ранее задержанному за развратные действия сексуального характера 27-летнему петербуржцу вменили новый эпизод. История началась безобидно — по версии следстви, он зарегистрировался в социальной сети «ВКонтакте», добавил 13-летнюю школьницу в друзья и начал с ней переписку. Постепенно вектор общения сместился в сторону сексуальных отношений, и, как выяснили сотрудники уголовного розыска, он отправил собеседнице несколько фотографий своего полового органа. Затем, как считают правоохранители, общение было решено продолжить лично, и школьница оказалась на улице Жуковского, дома у своего «ухажера», где и вступила с ним в сексуальную связь.

20 февраля задержанный был привлечен к уголовной ответственности за аналогичное преступление в отношении другой несовершеннолетней жительницы Петербурга.