Дипломат КНДР был в аэропорту Куала-Лумпура в день гибели Ким Чон Нама

Сотрудник посольства Северной Кореи в Малайзии был замечен в аэропорту Куала-Лумпура в день гибели Ким Чон Нама, брата лидера КНДР, передает агентство «Ренхап» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что 44-летний Хан Гван Сон был заснят камерами наблюдения аэропорта в день, когда четверо подозреваемых в причастности к преступлению покидали страну. По словам источника, подозреваемые вернулись в Северную Корею 17 февраля через Дубай и Владивосток.

Ранее сообщалось, что КНДР обвинила Малайзию во враждебности при расследовании покушения на Ким Чон Нама.

О смерти Ким Чон Нама стало известно 14 февраля. В аэропорту Куала-Лумпура женщина, по разным данным, кольнула его отравленной иглой или смочила лицо отравленной жидкостью.