Умер народный артист Алексей Петренко

Не стало известного российского актера Алексея Петренко. Народному артисту страны было 78 лет. Соболезнования родным и близким Алексея Васильевича высказал Союз кинематографистов.

Алексей Петренко родился на Украине под Черниговом. В 1961 году окончил Харьковский театральный институт. Поступил на службу в Запорожский музыкально-драматический театр им. Щорса, еще через два года — в Донецкий областной русский драматический театр в Мариуполе.

В 1964 году стал актером Ленинградского театра имени Ленсовета, в 1977-м перешел в московский Театр на Малой Бронной. В 1978 году Петренко начал служить во МХАТе. В 1991 году стал штатным сотрудником Киностудии имени Горького.

Фото: Михаил Попов/Wikipedia

Прославили Петренко кинороли, которых на его счету около 80, в том числе в фильмах «Женитьба», «ТАСС уполномочен заявить», «Жестокий романс», «Воспоминания о Шерлоке Холмсе», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», «Сибирский цирюльник». Выделяется в его наследии монолог летчика в картине Алексея Германа «Двадцать дней без войны».